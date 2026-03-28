› PT ya quiere de nuevo a Morena

Y es el Partido del Trabajo el que ha empezado a operar un cambio radical de discurso. Y es que tras la frontalidad de días pasados, en la que se cuestionó el Plan A y parte del Plan B acusando un intento de darle preeminencia a Morena, ahora resulta que el partido de Beto Anaya busca acortar terreno hacia el partido mayoritario de la alianza oficialista, al que le acaba de tumbar la posibilidad de efectuar la consulta de revocación de mandato en 2027. La intención de asirse nuevamente a los guindas acaba de ser planteada por Benjamín Robles, comisionado nacional del PT, quien declaró que la alianza de la 4T prevalecerá tanto en 2027 como en 2030. “Nosotros seguiremos en esta alianza, así lo expresamos ayer en otra reunión de trabajo con el Verde, con Morena, el partido mantendrá su alianza. Mantendrá su alianza en el 27 y el 30”, dijo en una entrevista radiofónica que concedió a la periodista Azucena Uresti, en la que también descartó hacer alianzas con partidos de oposición como el PRI, como planteó el dirigente de éste último, Alejandro Moreno. Como sea, ahora sólo falta que en Morena quieran de nuevo tener cerca a los petistas. Uf.