‘Claro que podemos ser ejidatarias’: Sheinbaum entrega títulos agrarios a mujeres en Tlalpan

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la entrega de títulos agrarios a mujeres en el Parque Las Maravillas de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, donde anunció que su gobierno ha otorgado cerca de 30 mil documentos de este tipo a mujeres en todo el país y que la meta es alcanzar los 150 mil.

“Ya son cerca de 30 mil títulos agrarios que hemos entregado a las mujeres en todo el país. Y vamos a seguir porque la meta es 150 mil títulos agrarios a las mujeres”, afirmó la mandataria, acompañada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la alcaldesa de Tlalpan, Gabino Osorio.

Sheinbaum reivindicó el derecho de las mujeres a ser ejidatarias y comuneras, una condición que dijo había sido cuestionada incluso por las propias beneficiarias. “Decían las mujeres: ‘¿Será que yo puedo ser ejidataria? ¿Será que yo puedo ser comunera?’ Claro que podemos ser ejidatarias y comuneras, tener los derechos agrarios”, señaló.

Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza. Ciudad de Méxicohttps://t.co/IWTE2dTXme — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 29, 2026

La mandataria calificó el derecho a la propiedad como “uno de los derechos que parecía más difícil” para las mujeres.

“Parecía como que las mujeres no teníamos derecho a tener una casa. Y en los derechos agrarios parecía que las mujeres no teníamos derecho a ser ejidatarias o comuneras. ¿Quién dijo eso, dónde estaba escrito? En ningún lado”, afirmó.

Así como los programas de bienestar y las obras públicas, dijo, “nos toca seguir reivindicando a las mujeres. No solo en la historia, sino las mujeres de hoy.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, enumeró los avances que su gobierno considera logros en materia de género: el acceso de las mujeres a empleos antes considerados exclusivamente masculinos, la Pensión Mujeres Bienestar como reconocimiento al trabajo doméstico, y la entrega de títulos agrarios.

“Estamos reivindicando a los pueblos originarios, estamos reivindicando el suelo de conservación, estamos reivindicando a las mujeres que trabajan en el campo y estamos reivindicando los derechos de las mujeres y en particular los derechos agrarios de las mujeres mexicanas”, concluyó.

El acto tuvo lugar en una zona con la que la presidenta tiene un vínculo personal y político que data de finales de los años noventa.

Sheinbaum recordó que desde 1998 trabajó junto a Columba López en el suelo de conservación de la ciudad, que fue secretaria del Medio Ambiente del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador entre 2000 y 2006, y que en 2015 encabezó la delegación de Tlalpan. “Me siento muy contenta de estar con ustedes aquí en el Parque Las Maravillas de Topilejo”, expresó.

En un discurso de tono histórico, la mandataria trazó un paralelismo entre la entrega de derechos agrarios y las cuatro transformaciones de México, desde la Independencia hasta lo que denominó la Cuarta Transformación impulsada por López Obrador.

Reivindicó figuras como Josefa Ortiz —a quien llamó por su nombre completo, Josefa Ortiz Tellez Girón, separándola del apellido de su esposo— y Leona Vicario, a quien describió como “la primera periodista mujer” del país.

“Las mujeres no solo luchamos junto a nuestras familias o por nuestras familias y por amor. Nosotros tenemos derecho a luchar por la patria y yo luché por la patria”, citó Sheinbaum de una carta que Vicario escribió hacia 1830 en respuesta a quienes cuestionaban su participación en la Independencia.

La presidenta también se refirió a la Pensión Mujeres Bienestar como un mecanismo de reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado, y cuestionó el dicho popular “calladita te ves más bonita”: “Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos.”

La entrega de títulos agrarios fue coordinada por Edna Vega, secretaria de la Secretaría de Gobernación, y Alicia Bárcenas, titular de la Semarnat, según informó la propia Sheinbaum durante el acto.

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MSL