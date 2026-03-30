De mano del PRI Robles vuelve a la política activa

Luego de tres años en prisión preventiva y absuelta de todos los cargos en 2023 por el caso de La Estafa Maestra, Rosario Robles Berlanga regresó a la vida política como coordinadora de la Red Ciudadana en Defensa del Voto Libre, pero con una exigencia clara al Estado mexicano: que reconozca formalmente la injusticia que, dijo, se cometió en su contra.

“Que jurídicamente se reconozca esta injusticia que se cometió conmigo. Quienes actuaron de manera dolosa, utilizando su poder para afectarme, tienen que pagar”, demandó, en entrevista con Mónica Garza en el programa Sala de Guerra de ADN Noticias.

El Dato: En Santa Martha Acatitla, Robles Berlanga abogó por las mujeres que sin sentencia tenían décadas en la cárcel. También impulsó la organización de trabajadoras.

Para Robles Berlanga, la absolución es sólo una parte. Lo que falta, señaló, es que el Estado asuma su responsabilidad. El daño económico en su contra existió, aceptó, pero no es lo que más le duele.

TE RECOMENDAMOS: Reporte del INE Incumplen partidos con obligación de impulsar desarrollo político de mujeres

“La parte de mi integridad como persona, de mi reputación como persona y como política, para mí es algo muy importante”, expresó.

Además, responsabilizó directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Me tenían mucho miedo, porque López Obrador me conoce, sabe que he recorrido el país, que conozco el último rincón de esta patria”, afirmó.

También señaló que el exmandatario mexicano “le quedó a deber a México” y que su política de seguridad “no sólo es un fracaso, sino que nos colocó en una vulnerabilidad tremenda”.

Asimismo, insistió en que la derrota del 2006 lo cambió para siempre: “Creo que el 2006 lo enfermó, lo envenenó, y su resentimiento le impidió gobernar para todas y todos”.

Al ser cuestionada sobre qué aprendió del poder después de tres años en prisión, Rosario Robles respondió que la experiencia le enseñó que el poder no depende de tener un cargo.“El poder lo puedes ejercer y lo ejercía ahí”, dijo.

Recordó que, durante su reclusión en Sata Martha Acatitla, logró que el entonces presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar, realizara una visita que describió como histórica. “Aprendí a no juzgar. Yo creo que esto es lo más importante”, reflexionó.

Sobre si su regreso a la política la expone de nuevo a ataques, Robles Berlanga refirió: “Ya viví. ¿Qué más pueden hacer? Obviamente, son capaces de cualquier cosa, porque me tienen mucho miedo”.

Sin embargo, expresó que eso no la detiene porque lo que la mueve es una convicción, no una ambición.

“Yo podría estar muy tranquila en mi casa, de abuela”, admitió, pero agregó que México la necesita. “Estoy muy preocupada por estas mayorías artificiales que han cambiado el rostro de México para mal, para impedir que realmente avance la democracia”, declaró.

Con ese historial encima, anunció su regreso como coordinadora de la Red Ciudadana en Defensa del Voto Libre, un proyecto que el PRI respalda, pero que, aclaró ella, no es exclusivo de ese partido.

“Vuelvo a la política como ciudadana en una estrategia que el PRI arropa de manera muy generosa, pero en la que se reconoce que no pueden estar militantes de ningún partido político”, explicó.

El motivo concreto es la cobertura de casillas en el 2027. En el 2024, recordó, sólo se vigiló 40 por ciento. “En esas casillas donde no hubo representación de la oposición, Morena se sirvió con la cuchara grande”, dijo.

Contó que tiene una agenda intensa por delante: recorrer el país y atender una avalancha de mensajes de ciudadanos que, dijo, se sienten sin representación.

“No sabes la cantidad de invitaciones, de llamadas, de mensajes de gente que está huérfana y que ve hoy una oportunidad de participar”, comentó. Su mensaje a quienes quieran sumarse es simple: “Haz patria, cuida tu casilla”.

Descartó que esto sea el arranque de una candidatura. “Ya he sido diputada federal, jefa de Gobierno, secretaria de Estado, presidenta del PRD. No es esa mi pretensión ni es mi objetivo”, concluyó.