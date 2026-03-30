Finabien se mantiene como mejor remesadora; ofrece mejor tipo de cambio, destaca Sheinbaum

Por quinto mes consecutivo, Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor remesadora, al ofrecer el tipo de cambio más conveniente para que los mexicanos en el extranjero realicen envíos de dinero a sus familias, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, expuso que que por cada 400 dólares, la financiera estatal entrega siete mil 304 pesos, una cifra menor a la que cambia, por ejemplo, Money Transfer, que da seis mil 905 pesos.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los 400 pesos de diferencia que esto representa, por lo cual instó a que los connacionales se sumen a tramitar su tarjeta Finabien.

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“Ganan 400 pesos por enviar con Finabien. Es muchísimo dinero. Entonces, es un muy buen ejercicio enviar por Finabien o bueno, muy buen ejemplo de por qué es muy importante que saquen su tarjeta Finabien y de cómo se pasan algunos de las remesadoras también”, declaró.

En cuanto al precio promedio de la gasolina, mencionó que para la última semana se ubicó a 23.68 pesos.

En cuanto al monitoreo de la canasta básica, esta ocasión se destacó el precio del jitomate, cuyo promedio nacional se encuentra en 41.9 peso; sin embargo, mencionó que hay establecimientos como en Super ISSSTE, donde se llega a encontrar en 19.90.

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FGR