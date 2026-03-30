Y es el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, el que se la pasa insiste e insiste en que ahora sí va en serio la apertura de las candidaturas del partido albiazul a cualquier ciudadano. “Éntrale, no necesitas ser militante para competir. Si tú eres una persona honesta y tienes el respaldo real de la ciudadanía, vas a ser nuestro candidato. No habrá simulaciones”, afirmó el dirigente partidista al presentar la convocatoria, a la que calificó como histórica. Sin embargo, la aclaración de que no habrá simulación suena para algunos de quienes siguen de cerca lo que ocurre en los partidos más a que la gente no se la está creyendo. Hay algunas otras incógnitas —a las que se pueden sumar más—: ¿la ciudadanía responderá al llamado azul?, ¿la élite dejará pasar a los nuevos liderazgos?, ¿se ofertarán espacios relevantes o cascajeros?, ¿será el PAN cachadera de desprendidos de otros partidos? Pendientes.

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