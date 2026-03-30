Sheinbaum dona 20 mil pesos a cuenta de apoyo a Cuba

La Presidenta de México en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó un depósito de 20 mil pesos a la cuenta abierta por activistas y periodistas para recaudar fondos que serán enviados a Cuba.

Durante su conferencia de prensa presidencial, la mandataria comentó que esta donación la hizo a título personal y no bajo la investidura como Presidenta de la República.

Aseguró que como mandataria federal se mantendrá en la búsqueda de continuar con el apoyo a la isla sin que esto signifique problemas para México.

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FGR