Sheinbaum dona 20 mil pesos a cuenta de apoyo a Cuba

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó un depósito de 20 mil pesos a la cuenta abierta por activistas y periodistas para recaudar fondos que serán enviados a Cuba.
Durante su conferencia de prensa presidencial, la mandataria comentó que esta donación la hizo a título personal y no bajo la investidura como Presidenta de la República.
Aseguró que como mandataria federal se mantendrá en la búsqueda de continuar con el apoyo a la isla sin que esto signifique problemas para México.
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FGR