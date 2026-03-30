› Van 395 por 3 consejerías del INE

Así que sigue caminando el proceso de designación de tres nuevas personas consejeras electorales, que habrán de ocupar los espacios que dejarán vacantes Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, quienes ya se despidieron en la más reciente sesión del Consejo General. Resulta que tras la primera criba, que es la de inscripción, han quedado al final 395 perfiles seleccionados que pasan a la siguiente ronda. Originalmente eran 476, pero el Comité integrado por Selene Cruz, Marcela Elena Fernández, Rubén Lara, Irma Ramírez y Miriam Rodríguez, nos comentan, hizo observaciones a 209, que tuvieron hasta ayer al mediodía para subsanarlas. “Conforme la información presentada por la Secretaría General, 395 aspirantes concluyeron el registro, de las cuales 267 lo hicieron de inicio y 128 atendieron a cabalidad la petición formulada”, refiere el acuerdo que se conoció anoche. Por lo pronto, quienes conocen de temas electorales, han hecho saber que uno de los perfiles considerados entre los 395 es el de Flavio Cienfuegos, quien fue jefe de la oficina de la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Como parte del proceso ahora vendrán las entrevistas. Atentos.