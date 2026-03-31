Altiplano refuerza atención médica: inauguran clínica con hemodiálisis y quirófano dentro del penal

El Centro Federal de Reinserción Social No. 1, conocido como el “Altiplano” y ubicado en el Estado de México, amplió su infraestructura sanitaria con la apertura de una clínica especializada que incorpora servicios de cirugía ambulatoria y hemodiálisis, con el objetivo de atender padecimientos complejos sin necesidad de traslados externos.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que la nueva unidad permitirá enfrentar enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas la insuficiencia renal, una de las principales causas de atención en población penitenciaria. Este cambio reduce riesgos logísticos y operativos asociados al traslado de internos a hospitales fuera del penal.

Altiplano suma clínica con servicios especializados y quirófano ı Foto: Especial

Durante la inauguración, el titular del órgano de Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, afirmó que el proyecto responde a una estrategia institucional de largo alcance.

“La apertura de esta clínica amplía las capacidades del Estado para garantizar el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud. Se trata de una responsabilidad fundamental y de un elemento clave para la reinserción social”, sostuvo.

Desde la dirección del penal, Luis Fernando Mendoza Castellanos destacó el impacto operativo de la obra al interior del centro. “Este logro es testimonio de una administración eficiente y sensible a las necesidades de la población penitenciaria. La clínica nace con la misión de brindar servicios médicos de excelencia y un trato profundamente humano”, expresó.

El complejo médico incluye áreas de odontología, oftalmología, medicina general y telemedicina, además de una sala de observación para recuperación. La instalación también cuenta con equipo de alta especialidad, como rayos X, tomógrafo, fluoroscopía, laboratorio clínico, farmacia y un quirófano completamente habilitado.

Nahúm Román Mendoza Roldán, coordinador general de Ejecución Penal y Reinserción Social, subrayó el alcance de la infraestructura al señalar que responde a uno de los principales retos del sistema penitenciario.

“Representa un espacio digno, moderno y equipado con tecnología de vanguardia para atender la salud de las personas privadas de la libertad”, indicó.

En el acto participaron funcionarios del Órgano Interno de Control de la SSPC, así como responsables administrativos del sistema penitenciario federal, quienes coincidieron en que la modernización de los servicios médicos constituye un componente central en la política de reinserción social.

Para garantizar el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud de la población penitenciaria, en el #CEFERESO No. 1, se inauguró la Clínica de Diagnóstico con Cirugía Ambulatoria y Hemodiálisis. https://t.co/aDwD3ZwFCO pic.twitter.com/SLKgIEvDIq — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) March 31, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL