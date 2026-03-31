‘El Vaquero’ se declara culpable en EU: cae el segundo al mando del Cártel del Golfo

Evaristo Cruz Sánchez, conocido como “El Vaquero” y considerado uno de los principales operadores del Cártel del Golfo, se declaró culpable de nueve cargos por delitos relacionados con narcotráfico ante una corte federal en Estados Unidos.

En la audiencia el acusado reconoció su participación en una red dedicada al trasiego de drogas hacia territorio estadounidense. Las autoridades lo ubicaron como una figura central dentro del Cártel del Golfo, con capacidad de mando en operaciones de transporte y distribución de estupefacientes. Su declaración de culpabilidad lo colocó a la espera de una sentencia que podría implicar al menos una década en prisión.

De acuerdo con documentos judiciales, “El Vaquero” coordinó envíos de grandes cantidades de cocaína, fentanilo y marihuana desde México hacia el norte del continente. La acusación detalló que estas actividades formaron parte de una estrategia sostenida para mantener rutas activas en la frontera.

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El expediente también señaló que el implicado asumió funciones de liderazgo tras la captura de otros mandos del cártel. Esa posición le permitió controlar células operativas y consolidar alianzas con otras organizaciones criminales en ambos lados de la frontera.

Autoridades de Estados Unidos destacaron el alcance del caso. “Este acusado desempeñó un papel significativo en el tráfico de drogas hacia nuestro país”, indicaron los fiscales durante el proceso, al subrayar la relevancia de su captura y procesamiento.

La investigación señaló que José Alfredo Cárdenas Márquez, conocido como “El Contador”, era la figura de mayor jerarquía dentro del Cártel del Golfo, mientras que Evaristo Cruz Sánchez, era el segundo al mando.

El procedimiento judicial avanzó como parte de una estrategia bilateral para frenar redes criminales transnacionales. Agencias de ambos países colaboraron en la integración de pruebas que permitieron documentar la operación del grupo y ubicar responsabilidades directas.

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MSL