Aunque, nos hacen ver, no es la primera vez que alguien pide a nuestros legisladores ponerse a la altura del cargo que ostentan, llamó la atención el jalón de orejas velado que dio la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, después del agarrón que protagonizaron la semana pasada la panista Lilly Téllez y el morenista Saúl Monreal, quienes cruzaron acusaciones mientras se debatía el Plan B electoral en el pleno de la Cámara alta. “No me cansaré de insistir en que debemos de hacer un esfuerzo por elevar el debate, porque podamos discutir, pero con altura de miras; que realmente nos hagamos respetar y que respetemos nosotros y nosotras mismas nuestra investidura, de cara al pueblo de México”, dijo Castillo a través de un video que colgó en sus redes sociales. La senadora —quien, aunque omitió nombres, muchos sí supieron por qué lo dijo— destacó que aun con lo irreconciliables que puedan parecer las diferencias entre oficialismo y oposición, la actual Legislatura ya dio señales de que la unanimidad es posible —en referencia a las pensiones doradas que serán eliminadas, donde todos dijeron sí sin importar el color de su partido—. ¿Le harán caso?