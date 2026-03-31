Gobierno evalúa otras minas para explotación y conseguir acuerdo ante controversia con Vulcan Materials

A fin de llegar a un acuerdo con Vulcan Materials Company, contra la que en el sexenio se expidió un decreto para declarar más de 50 mil hectáreas como Área Natural Protegida en la mina Calica, ubicada al sureste del país, tras hallar prácticas que derivaron en daños ambientales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ahora se buscan otros puntos que pueda explotar para poder evitar la controversia que se ha abierto.

Tras el decreto emitido por el expresidente para proteger el territorio nacional, la empresa estadounidense inició un proceso de amparo contra el Estado mexicano. El conflicto llevó a que esta semana, la Cámara de Representantes de aquel país aprobara una ley para proteger a la empresa en el extranjero.

Consultada durante su conferencia al respecto, la mandataria federal comentó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Economía y el Gobierno de Quintana Roo, se mantienen en pláticas con la empresa para llegar a un convenio.

Como alternativa, dijo, se buscan otros puntos que la empresa pueda explotar.

“Ya no se puede explotar en el área natural protegida. Hay algunas minas que están en otros lados que Semarnat tendría que analizar si es factible su explotación o alguna otra o algún otro mecanismo en que se evite la controversia y se pueda llegar a un acuerdo”, declaró.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

Recordó que la declaración como ANP se emitió tras determinar que la empresa incurrió en una sobreexplotación que rebasa los límites del impacto ambiental que se le concedieron.

“Entonces, por eso se decreta el área natural protegida porque es una zona de selva que había que proteger”, dijo.

A pesar de las alternativas que se evalúan, comentó que, aunque se continúa con el diálogo, no se ha desestimado continuar con los mecanismos jurídicos para evitar más daño ambiental.

“Pero seguimos en pláticas con la empresa Vulcan buscando si es factible, si no, pues siempre están los mecanismos jurídicos, buscando que se pueda llegar a un acuerdo que no impacte gravemente al daño al medio ambiente, digo gravemente, porque siempre hay impactos ambientales, pero que no tengan este impacto que tiene en esta zona”, dijo.

Mientras la situación se resuelve, afirmó que la zona que la empresa tiene concesionada no está en uso.

“Por lo pronto el puerto, como está concesionado a ellos, no se está utilizando. Entonces, hay una serie de peticiones que están haciendo ellos y estamos viendo si es factible llegar a un acuerdo y yo espero que sí, que se pueda concretar un acuerdo benéfico para México, para Quintana Roo, para el medio ambiente y pues también para ellos”, agregó.

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LMCT