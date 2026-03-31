‘México consolida inversión de 12 mil 270 mdp en educación en Chiapas’, destaca Mario Delgado.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fortalece de manera integral la educación en el estado de Chiapas mediante la implementación de programas prioritarios y recursos por más de 12 mil 270 mdp, impulsados por la Presidenta Claudia Sheibaum Pardo, que garantizan el acceso, permanencia y bienestar de un millón 722 mil 273 alumnas y alumnos de 20 mil 622 escuelas, atendidos por 90 mil 598 maestras y maestros.

Durante un encuentro con integrantes del magisterio de la entidad, el secretario Mario Delgado Carrillo, acompañado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, informó que se atendieron pendientes y compromisos en la que se alcanzaron diversos acuerdos orientados a fortalecer los apoyos para maestras, maestros y estudiantes de Chiapas.

Asimismo, destacó que se avanza en la definición de mecanismos para mejorar las condiciones del personal de educación indígena, en línea con la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar justicia y bienestar para quienes laboran en este sector.

TE RECOMENDAMOS: Tras la corrección de información Jenaro Villamil rechaza que Sheinbaum le haya reclamado por video de mujer en Palacio Nacional

En la reunión, Mario Delgado Carrillo destacó que, mediante el programa de Becas para el Bienestar, se apoya a 918 mil 317 becarios en la entidad con una inversión social de 8 mil 450 millones de pesos, manteniendo una amplia cobertura en los distintos niveles educativos, lo que contribuye a evitar la deserción escolar y a garantizar el derecho a la educación.

Detalló que, en el caso de la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica, actualmente se beneficia a 676 mil 928 estudiantes, con una inversión social de 5 mil 308 millones 600 mil pesos; la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior beneficia a 197 mil 856 jóvenes, con una inversión de mil 879 millones 600 mil pesos; y, mediante la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, se apoya a 43 mil 533 universitarios, con una inversión de mil 262 millones de pesos.

Mario Delgado Carrillo informó que, mediante el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), durante 2025 se destinó una inversión social superior a 3 mil 116 millones de pesos, en beneficio de 10 mil 553 planteles de Educación Básica y, por primera vez, de Educación Media Superior, en favor de más de 943 mil 313 estudiantes. Para 2026, señaló que se proyecta atender a 7 mil 472 escuelas adicionales, con una inversión estimada de 2 mil 054 millones de pesos, lo que permitirá ampliar la cobertura educativa en la entidad.

Asimismo, informó que, para fortalecer la Educación Media Superior, durante 2025 el Gobierno de México destinó 41.7 millones de pesos a acciones de reconversión y ampliación, en beneficio de 435 estudiantes.

Hoy, junto al gobernador de #Chiapas, @ramirezlalo_, nos reunimos con integrantes del magisterio en Tuxtla Gutiérrez.



Como nos lo instruyó nuestra presidenta, @Claudiashein, continuamos en un diálogo abierto y respetuoso con el magisterio para fortalecer la educación. pic.twitter.com/P8m5qgg6jf — Mario Delgado (@mario_delgado) March 30, 2026

Para 2026, se prevé una inversión de 662.9 millones de pesos orientada a incrementar la cobertura y mejorar la infraestructura del nivel medio superior, mediante la creación de 25 Telebachilleratos, 12 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza en municipios prioritarios, lo que permitirá beneficiar a más de 6 mil 825 estudiantes de ese nivel.

El titular de la SEP resaltó que, a través del programa Vive saludable, vive feliz, se logró en Chiapas la cobertura del 100 por ciento de las escuelas primarias públicas, con 704 mil 218 estudiantes valorados, lo que representa el 95.1 por ciento de la matrícula total, fortaleciendo la salud y el bienestar de la comunidad escolar.

Con lo que respecta a materiales educativos, señaló que se aseguró la entrega oportuna de 8 millones 982 mil 664 Libros de Texto Gratuitos (LTG) para Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Telesecundaria, correspondientes al ciclo escolar 2025-2026. Esta distribución incluyó 807 mil 817 ejemplares de Educación Básica en 10 lenguas indígenas, bajo el enfoque “Proyectos en mi lengua para la educación primaria y secundaria”.

Finalmente, el secretario de Educación Pública reiteró que, con estos programas, el Gobierno de México avanza en la consolidación de una educación con enfoque de equidad, inclusión y justicia social en Chiapas, garantizando mejores oportunidades de desarrollo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR