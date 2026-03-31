› Y tras el abucheo, tiro

Y fue el diputado Ulises Mejía el que no quiso dejar pasar el raspón que le intentó dar el gobernador de Zacatecas, David Monreal, al meterlo en el cajón de los políticos que, acusa, estarían detrás del coyotaje de frijol en la entidad y de pequeños productores que se manifestaron en la reciente visita de la Presidenta al estado. Llama la atención, nos comentan, que el mandatario estatal opte por lanzarse a la confrontación contra correligionarios, revelando así que las cosas en casa no están tan en paz. De ahí que los aludidos, entre ellos Mejía Haro se apuraran a responder. “Lo responsable es solicitar una auditoría externa al acopio del frijol y que sea la transparencia la que aclare quiénes realmente están desvirtuando los esfuerzos de nuestra Presidenta en su búsqueda de soberanía alimentaria”, retó el legislador. También reprochó que en lugar de apostar por la unidad y construir un bloque sin sectarismos se emitan comentarios a la ligera y sin pruebas. Así que hay tiro.