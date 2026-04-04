› Informe y polarización

Con la novedad de que el Informe de la ONU en materia de desaparición forzada en México y el rechazo del Gobierno a aceptarlo, sigue generando polarización. Y es que, por un lado, no han tardado algunas figuras del morenismo en subirse a la ola de descalificaciones al documento. Es el caso del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier, para quien el informe es injerencista. “La ONU emite informes con una miopía alarmante. Es inaceptable, tendencioso e injerencista su informe sobre desaparecidos en México. Mientras deciden ignorar la viga en el ojo propio, guardan silencio cómplice ante las tragedias en Gaza, Ucrania y Líbano, por citar sólo tres”, refirió el legislador en un mensaje que difundió en las benditas redes. También de Morena, Gerardo Fernández Noroña cuestionó que el estudio equipare las desapariciones en general con desapariciones forzadas —en las que tiene intervención el Estado. Del lado de la oposición, nos hacen ver, el panista Marko Cortés llamó a que México abra un espacio de colaboración y cooperación técnica con el Comité que elaboró el informe. Uf.