Rechazan reporte de la ONU en desapariciones

LA SENADORA Laura Itzel Castillo Juárez señaló que la falta de rigor del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podría abrir la puerta a intereses injerencistas, en lugar de contribuir a la cooperación internacional y al fortalecimiento institucional en favor de las víctimas.

La legisladora consideró que esta situación se refleja en el propio informe del Comité, el cual, dijo, reconoce que no encontró indicios de una política de Estado de desaparición forzada en México, pero aun así decidió solicitar que la situación del país sea llevada a la Asamblea General de la ONU.

El Tip: El comité Contra las Desapariciones Forzadas supervisa el cumplimiento de la Convención para la Protección de Todas las Personas.

Castillo Juárez sostuvo que el documento omitió avances e información actualizada presentada recientemente por el Gobierno de México, relacionada con las acciones emprendidas para atender el problema de las desapariciones y fortalecer los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación.

A pesar de ello, el Comité planteó escalar el tema al máximo órgano deliberativo del organismo internacional, lo que, a juicio de la senadora, no contribuye a un clima de cooperación entre el Estado mexicano y las instancias multilaterales.

La legisladora también contrastó la postura del sistema de la ONU frente al caso mexicano con la respuesta del organismo ante otras crisis internacionales, particularmente la situación en Palestina, donde, afirmó, se han observado procesos más lentos y omisiones frente a tragedias de gran magnitud.

Finalmente, Castillo Juárez insistió en la necesidad de que los organismos internacionales actúen con mayor objetividad y equilibrio, priorizando la cooperación con los Estados y el acompañamiento efectivo a las víctimas.