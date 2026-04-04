› Récord en Iztapalapa

Dato relevante, nos comentan, el de que la asistencia a la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa rompió ayer récord. Fueron dos millones 848 mil personas las que se dieron cita en el centro de la demarcación y en los otros puntos en los que se montan diversos pasajes bíblicos. El dato es importante porque apenas el año pasado el aforo fue de dos millones 200 mil personas. Considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la popular escenificación —junto con los festejos de los 8 barrios— cumplió ayer con su edición 183 y contó con la participación de más de 5 mil actores y extras. Es sabido que su éxito tiene mucho que ver con la coordinación que establecen los comités organizadores, la autoridad local y la Policía capitalina. Uno de los objetivos principales es el de garantizar orden y seguridad en el multitudinario evento, por lo que sólo en esta semana estuvieron activos llevando a cabo esas tareas más de 9 mil elementos que pertenecen a la Secretaría de Seguridad, la cual es encabezada por Pablo Vázquez.