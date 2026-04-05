Empresas de autobuses llaman a cambiar fechas de viaje ante bloqueos carreteros este 6 de abril

Ante el amago de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) de realizar un paro nacional y un mega bloqueo en carreteras de al menos 20 estados del país, empresas de transporte de pasajeros advierten a viajeros.

Empresas de autobuses que circulan casi todo el país lanzaron advertencias a los turistas y pasajeros que deseen viajar este lunes 6 de abril sobre la amenaza de mega bloqueos en carreteras, pidiendo que anticiparan sus salidas con el fin de evitar mayores afectaciones.

Primera Plus informó a sus usuarios que las movilizaciones podrían afectar diversas vialidades y carreteras, por lo que recomendó salir con anticipación, mantenerse al tanto de la información oficial y valorar cambios de fecha en caso de tener boletos ya comprados.

La empresa también indicó que quienes adquirieron sus pasajes por internet pueden solicitar apoyo a través de su centro de contacto, mientras que quienes compraron en la taquilla pueden acudir directamente al punto de venta.

Por su parte, ETN Turistar llamó a los pasajeros a programar sus salidas con tiempo y confirmar sus viajes con anticipación, especialmente durante este periodo vacacional. La línea también sugirió realizar ajustes de itinerario mediante su sitio web o en taquillas, además de consultar sus redes sociales para conocer actualizaciones sobre el servicio.

En tanto, Grupo Estrella Blanca advirtió que el paro nacional previsto para el 6 de abril podría generar bloqueos y afectaciones viales en distintas carreteras del país, principalmente en accesos a la Ciudad de México y corredores estratégicos.

Entre las rutas señaladas como posibles puntos de afectación están las autopistas hacia Querétaro, Puebla, Pachuca y Cuernavaca, así como tramos del norte, Bajío y occidente.

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LMCT