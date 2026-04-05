Paro nacional de transportistas y agricultores sigue vigente: Será indefinido y en 20 estados

Aspecto de un bloqueo de transportistas, el año pasado.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que el paro nacional y mega bloqueo de carreteras, el cual será indefinido y en al menos 20 estados, sigue vigente para comenzar este lunes 6 de abril.

En días anteriores, la ANTAC había evaluado la posibilidad de suspender la protesta, pero, según explicó en un comunicado, se decidió sostener la medida ante la “falta de respuestas del Gobierno de México”.

Ante la falta de respuestas reales y efectivas por parte del Gobierno de México, quienes integramos la ANTAC, junto con miles de operadores y hombres-camión en todo el país, informamos a la nación que hemos decidido iniciar un paro nacional indefinido Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)



La ANTAC subrayó que la decisión no es improvisada, sino resultado de años de agravios acumulados sin atención gubernamental.

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Bloqueo no es contra la ciudadanía, reitera ANTAC. ı Foto: Cuartoscuro

Según el documento, los transportistas enfrentan de manera cotidiana robos, homicidios, desapariciones y extorsiones en las carreteras federales.

La inseguridad en carreteras ha rebasado todos los límites: robos, homicidios, desapariciones y extorsiones son ya parte del día a día del transportista Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)



A ello se suma, de acuerdo con la organización, la corrupción sistemática en retenes y puntos de revisión, la cual calificaron como una constante que afecta severamente su economía, así como los elevados costos de operación, en particular el precio del combustible.

Los transportistas señalaron que esta situación golpea principalmente al hombre-camión y a los pequeños transportistas, quienes no cuentan con el respaldo de grandes empresas.

El sector también denunció la falta de garantías para las familias de los trabajadores que han perdido la vida durante el ejercicio de su labor.

No existen garantías ni protección para las familias de los compañeros que han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)



Frente a este panorama, la ANTAC presentó un pliego de cinco demandas al gobierno federal.

La primera es la garantía de seguridad real y permanente en las carreteras federales.

Le siguen el cese a la extorsión y la corrupción en retenes, condiciones justas para el desarrollo del transporte de carga, apoyo concreto a las familias de transportistas víctimas de la inseguridad, así como la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel aplicado al sector.

La organización aclaró que el movimiento no busca afectar a la población civil.

Este movimiento es pacífico y en defensa de nuestro derecho a trabajar con dignidad. No estamos en contra de la ciudadanía; luchamos por un sistema que garantice el abasto seguro para todos Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)



Sin embargo, la ANTAC recordó el peso estratégico del sector para la economía nacional.

Los transportistas somos un pilar fundamental del país. Sin transporte, no hay abasto. Sin transporte, no hay comercio. Sin transporte, México se detiene Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)



El documento concluye con un llamado urgente al Gobierno de México para establecer soluciones reales e inmediatas.

El tiempo de las promesas terminó. Si no hay transporte, no hay país Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)



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