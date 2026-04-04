Sube a 12 cifra de muertos por terremoto de 5.8 en Afganistán; una familia refugiada, entre las víctimas

El terremoto de 5.8 afectó varias provincias de Afganistán, donde al menos 40 familias resultaron damnificadas.

La cifra de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 5.8 que sacudió la noche del viernes el norte de Afganistán subió a 12, mientras que otras cuatro resultaron heridas, informaron autoridades talibanas y agencias internacionales.

De acuerdo con Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del gobierno afgano, las víctimas se registraron en las provincias de Kabul, Panjshir, Logar, Nangarhar, Laghman y Nuristán. Además, precisó que cinco viviendas quedaron destruidas y otras 33 presentaron daños parciales, con afectaciones para unas 40 familias.

A propósito, entre los casos más graves se encuentra el de una familia de refugiados afganos que había regresado recientemente de Irán, la cual perdió a ocho de sus integrantes en una aldea ubicada en las afueras de Kabul, según reportes de agencias internacionales.

Rescatistas y vecinos removieron escombros tras el colapso de viviendas y un muro en las afueras de Kabul. ı Foto: The Associated Press

Según testimonios recabados por medios internacionales, la familia había llegado apenas 15 días antes y habitaba en una tienda de campaña instalada junto a un muro de contención. Las intensas lluvias registradas en días recientes reblandecieron el terreno y, tras el movimiento telúrico, la estructura colapsó sobre ellos.

El único sobreviviente fue un niño de aproximadamente tres años, quien fue rescatado con vida y trasladado a un hospital en Kabul, donde recibe atención médica por una lesión grave en la cabeza, de acuerdo con el Ministerio de Salud afgano.

Por otro lado, vecinos de la zona relataron que intentaron remover los escombros con palas y con las manos mientras esperaban la llegada de equipos de rescate y ambulancias. Sin embargo, para el resto de la familia ya no fue posible prestar auxilio.

Rescatistas y vecinos removieron escombros tras el colapso de viviendas y un muro en las afueras de Kabul. ı Foto: The Associated Press

El sismo ocurrió alrededor de las 20:42 horas locales y tuvo su epicentro en el distrito de Jurm, en la provincia de Badakhshan, una zona cercana a la cordillera del Hindu Kush, caracterizada por su alta actividad sísmica.

Al respecto, agencias internacionales recordaron que Afganistán ha registrado una serie de movimientos telúricos letales en los últimos años. Tan solo en octubre de 2023, un terremoto de magnitud 6.3 y sus réplicas dejaron miles de muertos en el oeste del país, mientras que otros eventos recientes también provocaron severos daños humanos y materiales.

Con información de AP.

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