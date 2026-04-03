Terremoto en Afganistán deja al menos 8 muertos en Kabul | VIDEO

Al menos ocho personas murieron y un menor resultó herido este viernes 3 de abril de 2026, luego de que una vivienda colapsara en Kabul tras un sismo de magnitud 5.9 que sacudió Afganistán, de acuerdo con información oficial de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la región montañosa del Hindu Kush, una de las zonas sísmicas más activas del continente asiático.

Según el Centro Alemán de Investigación Geocientífica (GFZ), el sismo se registró a una profundidad de 177 kilómetros, lo que favoreció que las vibraciones se percibieran en una amplia franja del sur de Asia, incluyendo ciudades como Islamabad, en Pakistán, y Nueva Delhi, en India.

Terremoto 6.7 en kabul Afganistán , deja al momento 8 muertos y un herido .pic.twitter.com/fQGVK8UVoL — Alertageo (@alertarojanot) April 3, 2026

Aunque la magnitud del evento se considera moderada, el impacto en Kabul pone nuevamente en evidencia la fragilidad de la infraestructura habitacional en Afganistán, donde gran parte de las construcciones no cuenta con estándares sismorresistentes.

Autoridades locales indicaron que las labores de evaluación y búsqueda continúan en las zonas afectadas, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas pueda incrementarse en las próximas horas. Equipos de emergencia trabajan en medio de condiciones complejas, marcadas por la geografía accidentada y limitaciones logísticas.

Afganistán enfrenta de manera recurrente este tipo de desastres naturales debido a su ubicación en una zona de colisión entre las placas tectónicas india y euroasiática. Esta condición geológica, combinada con factores como la pobreza estructural y el acceso limitado a infraestructura segura, eleva el riesgo para la población.

El sismo de este viernes ocurre pocos meses después de otro evento de mayor magnitud.

En noviembre de 2025, un terremoto de 6.3 dejó al menos 27 muertos y provocó la destrucción de cientos de viviendas, lo que evidencia una constante en el impacto de estos fenómenos: incluso movimientos de intensidad moderada pueden tener consecuencias significativas en contextos de alta vulnerabilidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL