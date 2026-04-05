‘No existe razón para manifestarse’, sostiene Segob ante bloqueos y paro de transportistas

Una fotografía ilustrativa de un bloqueo en la carretera México-Toluca.

“No existe razón para manifestarse”, respondió la Secretaría de Gobernación (Segob) ante la jornada de bloqueos carreteros prevista para este lunes 6 de abril, convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

La dependencia federal encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez expuso que se han atendido las demandas de productores agrícolas y de transportistas en diferentes reuniones desde finales de 2025.

Respecto a las necesidades de productores, explicó que junto con la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural e incluso en reuniones con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han planteado soluciones “en el corto plazo y de fondo” frente a la caída en los precios internacionales de los granos básicos.

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Desde noviembre de 2025, añadió, se ha otorgado apoyo directo a más de 40 mil 910 productores, con una inversión de 3 mil 412 millones de pesos para compensar la baja en los precios. “A nadie se le ha negado el apoyo”, subrayó Gobernación.

Sin precisar los detalles, recordó que también se alcanzó un acuerdo para beneficiar a productores de Sinaloa en la próxima cosecha.

Sobre las demandas de transportistas, señaló que se han sostenido reuniones con diversas organizaciones, con la participación de la Guardia Nacional, para atender la inseguridad en carreteras e inconformidades relacionadas con trámites.

“La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos afectando a terceros”, apuntó.

Gobernación reiteró la apertura al diálogo del Gobierno Federal, e insistió en que “no existe razón alguna” para la jornada de movilizaciones que, repitió, afectarán a terceros.

#SEGOBInforma 📢

No existe razón para manifestarse el día 06 de abril por parte de algunas organizaciones del campo y transporte



Comunicado 📄 https://t.co/eCsz998vmM#ConstruyendoLaPaz🕊️ pic.twitter.com/3D7HBfaE1T — Gobernación (@SEGOB_mx) April 6, 2026

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cehr