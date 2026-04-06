› A desquiciar carreteras

Dato importante, nos comentan, el de que a unas horas de que un grupo de organizaciones de transporte y de productores agrícolas ahorquen vialidades importantes en 20 estados, otra cantidad de agrupaciones de esos mismos sectores salgan a marcar distancia respecto de esa iniciativa y planteen buscar una solución de diálogo y no afectar a terceros. Hasta este momento, nos hacen ver, las que han decidido ir a la protesta son el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, la Asociación Nacional Transportista y el Movimiento Agrícola Nacional. Han anunciado que van a bloquear carreteras. Entre sus demandas están garantías de seguridad real y permanente en las carreteras federales del país, cese a la extorsión y la corrupción en retenes y eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al diésel aplicado al sector. Como suele ocurrir en estos casos, hay quien se pregunta si dichas exigencias son atendibles, y si hay detrás alguna otra consideración no conocida. Pendientes.

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