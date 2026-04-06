Estas son las instituciones que tendrán internet gratuito de la CFE en 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un programa por el cual brindan servicios de telecomunicaciones para que las personas puedan tener libre acceso a la comunicación y a la información.

Telecomunicaciones e Internet para Todos provee banda ancha de internet a las personas, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación.

Este programa incluye el desarrollo de sistemas informáticos y de telecomunicaciones, así como los bienes relacionados al desarrollo y soporte de los sistemas de Telecomunicaciones e Internet para Todos.

Internet gratis ı Foto: Especial

Instituciones que tendrán internet gratis en 2026

La CFE cuenta con convenios de colaboración desde 2025 con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el IMSS Bienestar, y estos tienen la finalidad de “ampliar el acceso a servicios de conectividad en el país.”

En 2025 se instalaron 3 mil 180 Puntos de Acceso a Internet Gratuito (PAIG) a nivel nacional, y estos se ubicaron tanto en tele-escuelas como en clínicas, brindando acceso a servicios digitales de las comunidades prioritarias.

De acuerdo con la CFE, durante el primer semestre del 2026 se realizará la instalación de 9 mil 4 puntos adicionales que contarán con tecnología 4G que serán dispersados de la siguiente manera:

6 mil 644 en tele-secundarias

2 mil 360 en unidades médicas del IMSS Bienestar

En el comunicado se precisa que al cierre de febrero del 2026 se tiene un total de 109 mil 431 PAIG en espacios públicos, por lo que las personas ahora cuentan con acceso gratuito a servicios digitales en distintos puntos del país.

Asimismo, apuntaron que se brinda servicio de conectividad a los participantes de las Ferias del Bienestar a través de la Coordinación TELECOM “en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.”

Internet gratuito de la CFE para IMSS Bienestar y SEP. ı Foto: Captura de pantalla

Hasta el momento se han habilitado 48 puntos PAIG en 22 localidades, y se puntualizó que estos trabajos continuarán durante todo el año.

Actualmente los puntos de internet gratis de la CFE se encuentran localizados en parques, plazas, centros de salud, escuelas y postes de alumbrado ubicados en entidades como el Edomex, Veracruz, Chiapas, Morelos, Colima, Baja California y la CDMX.

Para conectarse al internet gratuito de la CFE únicamente se requiere estar cerca de un punto de conectividad, buscar la red wifi Internet para todos y aceptar los términos y condiciones para poder navegar sin costo.

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