Estos son los requisitos para el pasaporte mexicano en 2026

El pasaporte mexicano es un trámite que se debe realizar personalmente por cada una de las personas solicitantes, y se debe hacer dentro de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Para agendar una cita se puede llamar de lunes a domingo al número telefónico 55 893 24827 en un horario de 08:00 a 20:00 horas, o mediante la página web citas.sre.gob.mx.

También se puede agendar una cita mediante WhtasApp en el número 55 8932 4827, en el que debes seguir una serie de pasos sencillos y conocer la ubicación de la oficina de la SRE a la que acudirás a realizar el trámite.

Citas SRE ı Foto: Captura de pantalla

Requisitos para tramitar el pasaporte en 2026

Las personas mayores de edad que realicen el trámite del pasaporte mexicano por primera vez deben agendar una cita en la SRE y acreditar su nacionalidad presentando alguno de estos documentos en original:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

Dónde pagar el pasaporte mexicano 2026 ı Foto: Especial

También deben presentar en original y copia una identificación oficial con fotografía como el INE, cartilla o precartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, Cédula profesional, título profesional, licencia de conducir entre otros.

Cubrir el costo del pasaporte, que en 2026 es de 920 pesos con una duración de un año, mil 795 pesos de tres años, dos mil 440 de seis años, y cuatro mil 280 pesos con una duración de 10 años.

En caso de realizar el trámite por primera vez para menores de edad; además de los requisitos anteriores se requiere la identificación oficial de la o las personas que ejerzan su patria potestad o que sean tutores y su autorización OP-7.

Costos del pasaporte mexicano 2026 ı Foto: Especial

Para renovación del pasaporte tanto para mayores de edad como para menores de edad se requiere presentar el pasaporte vencido.

En caso de robo, pérdida o destrucción del pasaporte anterior, se debe levantar un acta ante la autoridad ministerial en territorio nacional y en el extranjero.

También se debe llenar el formato que sea proporcionado por la oficina de pasaportes o consular, y presentar los requisitos como si se hiciera el trámite del pasaporte por primera vez.

El pasaporte se entrega el mismo día que se acude a realizar el trámite siempre y cuando se cumpla con los requisitos, se acuda con la documentación requerida y se haya realizado el pago correspondiente.

En caso de acudir con varios miembros de tu familia para solicita el pasaporte, se debe realizar una cita por cada uno de los miembros que realizarán el trámite, pues el proceso se realiza de manera individual.

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