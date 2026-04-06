Kenia López Rabadán respalda informe de la ONU sobre desapariciones: ‘bienvenida la ayuda’

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, respaldó este lunes el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre México y llamó a no descalificarlo. En contraste con el rechazo del Gobierno Federal, aseguró que reconocer el documento no es ir en contra del Estado mexicano , sino asumir un problema que ya convirtió al país en “un lamentable referente mundial”.

“Reconocer el informe de la ONU no es ir en contra del gobierno, no es ir en contra del Estado mexicano. Al contrario, reconocer el informe de la ONU es saber que entre todos debemos detener esta lamentable cifra de desaparecidos”, afirmó la legisladora panista.

López Rabadán subrayó que México lidera negativamente las estadísticas globales: más de 100 mil personas desaparecidas, 72 mil restos humanos sin identificar —20 mil más que cuando el Comité visitó el país en 2021— y más de 4 mil 500 fosas clandestinas localizadas.

“Los desaparecidos no se deben politizar, no se deben partidizar. Los desaparecidos no deben formar parte de una raja política de nadie, porque son familias, porque son vidas, porque son historias que hoy miles de ellas están esperando justicia”, señaló.

Ante la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que desconoció el informe y respaldó al Gobierno Federal, la presidenta de San Lázaro fue crítica sin mencionarla directamente:

“No necesitamos encontrar palabras para justificar. Lo que necesitamos es encontrar mecanismos de solución para detener las desapariciones en nuestro país”, dijo.

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cehr