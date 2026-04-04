CNDH rechaza conclusiones de la ONU sobre desapariciones forzadas en México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), que solicitó llevar el caso de México ante la Asamblea General por posibles crímenes de lesa humanidad, al considerar que el análisis del organismo internacional es sesgado, contradictorio y carente de perspectiva histórica.

En un pronunciamiento, la CNDH aseguró que “difiere de las conclusiones” plasmadas en el informe de la CED, pues acusó que estas están basadas en contradicciones, así como en una falta de revisión a las acciones que se han tomado para atender el problema durante los últimos años.

La sede de la CNDH, en una foto de archivo. ı Foto: larazondemexico

La CNDH acusó que, para su informe, el CED no consideró “los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo en el Estado mexicano en los últimos siete años”.

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En su lugar, acusó, el informe se basó en la “opinión sesgada” de algunas ONG, entre las que mencionó a Centro Prodh, a la cual cuestionó por “solicitar ayuda del exterior” en lugar de agotar todas las instancias nacionales para resolver su demanda sobre las desapariciones en el país.

Por otro lado, la CNDH acusó que el CED incurre en contradicción al sugerir que en México se actúa poco contra las desapariciones, mientras, por otro lado, asegura que en nuestro país no hay “indicios suficientes” para asegurar que este fenómeno es resultado de una “política deliberada” desde el Estado.

Aspecto de una manifestación para exigir localización de desaparecidos en México. ı Foto: Cuartoscuro

Según la Comisión, esta contradicción hace que el análisis del CED sea “limitado” y falto de “perspectiva histórica”.

A propósito, la CNDH enfatizó que en México ya no existe la desaparición de Estado, y subrayó que, desde 2018, “los casos han venido descendiendo hasta prácticamente desaparecer”.

En este sentido, remarcó que la desaparición forzada como política de Estado sí estaba presente en otros periodos de la historia mexicana, como la llamada “Guerra Sucia” que ocurrió entre mediados y finales del siglo pasado, y la “Guerra contra el narcotráfico”, ocurrida durante el sexenio de Felipe Calderón (2006 a 2012).

La CNDH reitera que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado, por lo que difiere de las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. #DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/U6FkWkgOVs — CNDH en México (@CNDH) April 4, 2026

Al respecto, la CNDH lamentó que el CED descarte una posible comisión de desaparición forzada como política de estado en estos periodos históricos y, en cambio, sí sugiera un problema similar en el momento actual, lo cual “minimiza los logros en materia de seguridad con el cambio de estrategia”.

Finalmente, la CNDH aseguró que, desde el inicio de su actual administración, ha expuesto públicamente el uso faccioso de cifras de personas desaparecidas en México, además de que ha emitido 14 recomendaciones que abordan hechos de desapariciones en años anteriores, la cuales, acusó, no fueron atendidas en su momento.

La Comisión reiteró que, si bien persisten retos en materia de registro, búsqueda y procuración de justicia, la situación actual no puede equipararse con la de los años de mayor incidencia, por lo que consideró que la decisión del Comité de la ONU responde a una lectura limitada del fenómeno.

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