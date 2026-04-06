Organizaciones se desmarcan de movilizaciones; apelan al diálogo

Tras la difusión de convocatorias digitales a un paro nacional de transportistas este 6 de abril, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y diversas asociaciones del sector se deslindaron de la iniciativa y rechazaron participar en acciones que afecten a la ciudadanía o a las cadenas de suministro, al apostar en su lugar por el diálogo permanente con las autoridades para resolver la problemática del sector.

“Ante las convocatorias difundidas en plataformas digitales que plantean la realización de un paro nacional de transportistas el lunes 6 de abril, informamos con claridad que las organizaciones que integran este pronunciamiento, quienes representamos al sector del autotransporte en México, no formamos parte de dicha iniciativa”, señaló el organismo a través de un comunicado.

El Dato: Los campesinos advirtieron la caída de la producción nacional por importaciones desleales y de mala calidad, altos costos, sequías y bajos precios de las cosechas.

La Concamin, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) reconocieron, a través de un comunicado, los retos que enfrenta el sector de autotransporte de carga y de pasaje.

Sin embargo, señalaron que la interrupción que conlleva la movilización por parte de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), con bloqueos en carreteras y puntos estratégicos podría afectar a la población, a las actividades y al desarrollo económico del país.

Subrayaron que la vía adecuada para atender las problemáticas debe priorizarse desde el diálogo, la interlocución institucional y la coordinación con las autoridades competentes, para evitar afectaciones a la población, a las actividades y al desarrollo económico del país.

De igual forma, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) exhortó a los manifestantes, así como a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a actuar con responsabilidad desde el diálogo y proteger el libre tránsito, para evitar afectaciones directas sobre el sector comercial, turístico y de servicios.

Asimismo, las asociaciones como la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Alianza Mexicana de Transportistas (Amtac), también reconocieron las necesidades del sector, no obstante, también manifestaron su rechazo, debido a las consecuencias que trae consigo a otros sectores económicos del país.

La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes Metropolitanos (ACME) colocó un comunicado en su Facebook donde argumentó que no van a detenerme porque “Nuestro compromiso en este momento es mantener el flujo de mercancías y garantizar la movilidad de la ciudadanía, apostando por el diálogo para encontrar soluciones. el país nos necesita en movimiento”.

Sobre la misma línea se pronunció la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO) y la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac).

Por parte del sector agrícola no van a participar son el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense, la Confederación Agropecuaria de México y la organización Amigos por el Campo.

UBICACIONES DEL PARO. La Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron que ante los altos precios de combustibles van a hacer un paro nacional que traerá consigo bloqueos en las principales carreteras del país.

Se prevé que todos ellos arranquen a partir de las 7 de la mañana y serán en: México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Pachuca, ciertas carreteras en Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán y Jalisco; así como cruces fronterizos como en Ciudad Juárez.

Los integrantes de la Antac y del FNRCM se reunieron el viernes pasado con autoridades federales y, al salir, dijeron que esperarían una respuesta para evaluar si cancelaban o no el mega paro, ante la falta de respuesta a sus demandas quedó confirmado.

Previsiones

Autopistas y carreteras en las que se esperan bloqueos.

Autopista México-Puebla.

Autopista México-Querétaro.

Autopista México-Jorobas.

Autopista México-Pachuca.

Autopista México-Cuernavaca.

Carretera 45 (Panamericana).

Vía corta a Chihuahua.

Autopista de Occidente.

Autopista Culiacán-Mazatlán.

Carretera 49, de Zacatecas a San Luis Potosí.

Autopista Morelia Pátzcuaro.

No hay razón para manifestarse: Segob

› Por Fernanda Rangel

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró vía una publicación de X que “no existe razón para manifestarse el 6 de abril”, pese a que algunas organizaciones del campo y del transporte mantienen la convocatoria al paro nacional.

A través de redes sociales, la dependencia federal afirmó que el diálogo con los inconformes sigue abierto y en curso, por lo que consideró injustificada la movilización anunciada.

La Segob destacó que, desde las primeras mesas de trabajo de los últimos meses del 2025, el Gobierno federal dispuso de tres mil 412 millones de pesos para compensar la caída en los precios de los granos, medida que, de acuerdo con ellos, beneficiará a cerca de 41 mil productores en el país.

41 mil productores se beneficiarían del apoyo federal ante bajos costos de granos

No obstante, a pesar de estos acuerdos iniciales, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) han decidido continuar con el llamado a protestar, lo que, de acuerdo con la autoridad, podría generar afectaciones a terceros.

“La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo, sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición, a pesar de que no hay motivos, afectando a terceros”, señaló la dependencia en el comunicado.

El posicionamiento de Gobernación ocurre en la antesala de la jornada de movilizaciones prevista para hoy, en la que se anticipan posibles bloqueos carreteros y afectaciones en vialidades clave, principalmente por parte de agrupaciones del sector agrícola y del transporte.

Aunque el Gobierno Federal insiste en que existen condiciones para continuar el diálogo sin recurrir a protestas, hasta el momento no se ha confirmado la cancelación del paro por parte de las organizaciones que lo impulsan, por lo que la incertidumbre sobre el desarrollo de la jornada que pretende iniciar a las 7 horas de este lunes 6 de abril.

La dependencia federal reiteró su disposición para mantener abiertas las mesas de negociación y llamó a privilegiar los acuerdos, a fin de evitar afectaciones a la ciudadanía en las vías de comunicación y en el sector económico.