Transportistas y productores levantan 6 bloqueos; mantienen cierres en estas 5 carreteras

Transportistas y productores han levantado seis de los 11 bloqueos carreteros que mantenían este 6 de abril en nueve entidades de la República, informó la Secretaría de Gobernación.
Lo anterior, tras implementar “mecanismos de diálogo” con los inconformes, que desde temprano se apostaron en diferentes puntos carreteros para exigir garantías labores y acciones concretas ante inseguridad.
Al corte de la 18:00 horas, persistían cierres en carreteras de cinco entidades:
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- Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado, en Mexicali, Baja California
- Carretera Federal 110, Pénjamo–La Piedad, en Guanajuato
- Autopista México-Guadalajara, caseta Contepec, en Michoacán
- Carretera Federal 136 de la México-Veracruz, en Tlaxcala
- Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo, en Morelos
“Las autoridades federales han mantenido coordinación permanente con gobiernos estatales y representantes de los sectores involucrados, buscando la menor afectación a la ciudadanía, respetando el derecho a la libre manifestación”, señaló Gobernación.
Asimismo, exhortó a quienes mantienen bloqueos “a acudir a las vías institucionales de diálogo” y a liberar las vialidades, a fin de evitar afectaciones a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito en las carreteras.
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cehr