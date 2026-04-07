Credencial del Servicio Universal de Salud 2026: ¿para qué servirá el nuevo documento oficial?

La credencial del Servicio Universal de Salud 2026 comenzará su proceso de registro como parte de una estrategia del Gobierno de México para integrar la atención médica pública en un solo sistema. La intención es que, con este nuevo documento, las personas puedan ser identificadas dentro de los distintos servicios de salud del país.

Desde el Gobierno Federal se ha destacado que este modelo busca consolidar un sistema más eficiente, con una sola identidad de salud para las y los mexicanos. La meta es facilitar la atención médica en instituciones públicas como IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

La implementación incluirá módulos de registro en todo el país, así como personal de apoyo para llevar a cabo la credencialización por etapas.

¿Para qué servirá la Credencial del Servicio Universal de Salud 2026?

La nueva credencial tendrá como principal función unificar la atención médica pública y permitir que cada persona cuente con una identidad de salud única. Con ella, se busca que los pacientes puedan recibir atención en cualquiera de los sistemas públicos participantes.

Además, este documento permitirá identificar la derechohabiencia y generar un expediente médico electrónico con información clave.

También se contempla que la credencial tenga una versión digital automática, además de su formato físico, el cual será entregado aproximadamente seis semanas después del registro.

Otro de los cambios importantes es que esta credencial buscará sustituir de forma gradual los carnets físicos que actualmente utilizan instituciones como el IMSS y el ISSSTE. De acuerdo con la información difundida, también podrá funcionar como identificación oficial.

Para tramitarla, será necesario presentar identificación oficial con fotografía o documento de identidad, CURP certificada y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. En el caso de menores de edad, también se solicitará acta de nacimiento, CURP e identificación del padre, madre o tutor.

#ÚLTIMAHORA| La credencial del Servicio Universal de Salud eventualmente sustituirá a carnets del IMSS, ISSSTE e IMSS bienestar y permitirá acceder a la red integrada de servicios que incluye:

1-Atención a urgencias y continuidad de hospitalización



2-Atención a embarazos de alto… pic.twitter.com/qXFlMVUMat — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) April 7, 2026

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LMCT