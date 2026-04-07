Tras 13 días de labores ininterrumpidas

Localizado con vida un segundo trabajador atrapado en la mina Santa Fe, Sinaloa

Francisco Zapata Nájera es el segundo trabajador localizado; permanecía atrapado en la mina de Santa Fe desde el pasado 25 de marzo

Labores de rescate en la mina Santa Fe, en Sinaloa.
Labores de rescate en la mina Santa Fe, en Sinaloa. Foto: CNPC
Por:
La Razón Online

Tras más de 300 horas de trabajo ininterrumpido, ha sido localizado un segundo trabajador que permanecía atrapado en la mina de Santa Fe, ubicada en el municipio El Rosario, en Sinaloa, desde el pasado 25 de marzo, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Se trata de Francisco Zapata Nájera, minero de 42 años originario de Papasquiaro, Durango, quien aún deberá ser rescatado de la mina operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. Otros dos trabajadores no han sido localizados.

Más temprano este martes, autoridades encargadas de localizar a los mineros realizaron ajustes para acelerar el desfogue de agua acumulada en el área de trabajo, con un sistema de achique compuesto por una electrobomba con dos líneas de conducción, a la que se integró un adaptador de doble descarga. Además, se gestiona la instalación de una tercera vía que permita aumentar la salida de agua.

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cehr

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