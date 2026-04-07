Localizado con vida un segundo trabajador atrapado en la mina Santa Fe, Sinaloa

Tras más de 300 horas de trabajo ininterrumpido, ha sido localizado un segundo trabajador que permanecía atrapado en la mina de Santa Fe, ubicada en el municipio El Rosario, en Sinaloa, desde el pasado 25 de marzo, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Se trata de Francisco Zapata Nájera, minero de 42 años originario de Papasquiaro, Durango, quien aún deberá ser rescatado de la mina operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. Otros dos trabajadores no han sido localizados.

Más temprano este martes, autoridades encargadas de localizar a los mineros realizaron ajustes para acelerar el desfogue de agua acumulada en el área de trabajo, con un sistema de achique compuesto por una electrobomba con dos líneas de conducción, a la que se integró un adaptador de doble descarga. Además, se gestiona la instalación de una tercera vía que permita aumentar la salida de agua.

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#ComunicadoCNPC:



𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐅𝐞, 𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐚𝐥𝐨𝐚. pic.twitter.com/uNMeWoiB9j — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026

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cehr