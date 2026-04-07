No somos políticos, sino luchadores sociales, revira

Afluencia vehicular en la Autopista México-Pachuca durante la mañana del lunes 6 de abril de 2025. En días anteriores transportistas y campesinos anunciaron el bloqueo de distintas rutas que conectan a la capital del país

DAVID ESTÉVEZ Gamboa, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), denunció que el sector ha sido objeto de boicot y actos de intimidación en medio del paro anunciado a partir de este 6 de abril en varios puntos del país, los cuales, sostuvo, no tienen vínculos partidistas.

En entrevista con Al mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, el líder gremial dijo que este lunes comenzaron a instalarse bloqueos carreteros en algunos estados y que se incorporarán más manifestantes en una paralización indefinida.

“Reitero, como es por tiempo indefinido, pues no importa que empecemos hoy a las siete, ocho de la noche, porque esto pues apenas inicia”, explicó el líder gremial.

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Estévez Gamboa negó que la causa sea partidista, como acusó la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya que afirmó que él es un luchador social y, junto a sus compañeros del sector, se manifiestan por necesidad, en medio de lo que ellos ven como una crisis de seguridad, donde los transportistas son víctimas de asaltos y extorsiones.

Instó a que el Gobierno verifique en los registros abiertos para corroborar que no pertenece a ningún partido político: “Que busquen a Morena, que busquen al PRD, que busquen en cualquier partido porque no voy a estar ahí. A lo mejor me pusieron ahí, pero yo no estoy como militante de ningún partido. Por otro lado, yo soy un luchador social. No soy político. Entonces, soy un hombre que siempre traigo cuestiones sociales, necesidades de la gente. Yo creo que se está equivocando”, aclaró.

Además, calificó como “desafortunadas” las cifras dadas por el Gobierno que establecieron que los inconformes no eran más de 600 en el país. No obstante, admitió que eran pocos los bloqueos que se concretaron, lo cual atribuyó al sabotaje.