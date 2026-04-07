› Pedrada contra Piedra

No gustó nada entre los partidos de oposición, particularmente a Movimiento Ciudadano, el que un organismo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apareciera el fin de semana para tratar de dar soporte y justificación a la decisión del Gobierno de rechazar el informe que presentó el Comité de Desaparecidos de la Organización de las Naciones Unidas. Así que ayer, nos comentan, se supo que la diputada Laura Ballesteros mandó una carta a la ombudsperson, Rosario Piedra, en la que le hace una petición y un aviso, tras señalarle que la CNDH a quien debería acompañar es a las víctimas de desaparición y a sus familias y que la actitud que ha asumido es de solapamiento a las autoridades que atribuye a su vinculación con el partido Morena. Para no ir tan lejos, la petición de la legisladora naranja, a la que por cierto se han empezado a sumar posiciones similares, nos aseguran, es que Piedra Ibarra renuncie. En tanto que el aviso no es otro sino el de que iniciará un procedimiento de juicio político a fin de restituir la efectividad y autonomía de la Comisión. Uf.