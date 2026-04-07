Sheinbaum anuncia decreto para garantizar atención universal de salud en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un decreto para consolidar la atención universal de salud en México.

A fin de que al término de su sexenio toda la población pueda acudir a recibir atención en cualquier institución, sin importar su derechohabiencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la emisión de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tras anunciar el inicio de la credencialización de salud para las y los mexicanos, la mandataria federal comentó que con esta medida se asegurarán los cambios emprendidos para garantizar la atención universal.

Comentó que, mientras tanto, el proceso de credencialización llevará más de un año debido a que se busca abarcar a más de 130 millones de mexicanos. No obstante, afirmó que toda la población será incorporada al esquema.

La credencialización nacional de salud abarcará a más de 130 millones de mexicanos, informó Sheinbaum. ı Foto: Captura de video

Los principales beneficios, dijo, comenzarán a notarse en enero de 2027, cuando los tres sistemas de salud puedan compartir servicios y ponerlos a disposición de todas y todos los mexicanos.

Asimismo, señaló que las acciones para mejorar los servicios de salud estarán acompañadas de mejoras en la infraestructura hospitalaria, así como de la ampliación del personal médico, especialistas y el equipo médico necesario.

El Gobierno federal prevé que en 2027 los sistemas públicos de salud compartan servicios para toda la población. ı Foto: Captura de video

La mandataria explicó que eligió emitir un decreto para afianzar este proyecto, y no una reforma, porque se avanzará “por partes”; sin embargo, indicó que más adelante podrían implementarse acciones jurídicas adicionales.

Además, recordó que no todos los estados del país están incorporados al esquema del IMSS-Bienestar, uno de los institutos contemplados dentro del plan.

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