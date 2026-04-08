Anuncia Claudia decreto para asegurar atención universal de salud

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer la emisión de un decreto que allane el camino para que, al término de su sexenio, toda la población pueda acudir a recibir atención a cualquier institución sin importar su derechohabiencia.

“El objetivo es que cuando nosotros dejemos el Gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido: que, si se es derechohabiente del IMSS, se pueda ir al ISSSTE o al IMSS Bienestar; que, si se es derechohabiente del IMSS Bienestar, pueda irse al IMSS o al ISSSTE. ¿Qué ventaja tiene esto? Eficientamos el sistema”, subrayó.

2,059 módulos instalará la Secretaría de Bienestar para el registro

Tras anunciarse el inicio de la credencialización de salud para las y los mexicanos que habitan dentro de los 24 estados que están suscritos al IMSS Bienestar, la mandataria federal comentó que con esta medida, a publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se asegurarán los cambios emprendidos para garantizar la atención universal.

Respecto a las entidades que no están suscritas a este esquema —Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Durango y Querétaro—, se conversará con los gobernadores para que sus servicios estatales puedan incorporarse.

La mandataria comentó que el proceso de credencialización llevará más de un año porque son más de 130 millones de mexicanos. Pero afirmó que todos van a ser credencializados.

Los principales beneficios, dijo, se notarán en enero de 2027, para que los tres sistemas puedan compartir servicios de salud y los tengan a disposición de todas y todos los mexicanos.

Comentó que las acciones para mejorar los servicios de salud también se habrán de acompañar de mejoras a la infraestructura, ampliación del personal, especialistas y equipo médico necesario.

La elección de emitir un decreto para afianzar este proyecto, y no una reforma, fue porque se va a “ir por partes”, pero afirmó que más adelante se podrían implementar acciones jurídicas para ello.

“Vamos por partes: Es un decreto, vamos avanzando para poder hacer la credencialización y el sistema. Y en la medida que vaya funcionando ya, hacia el final, podemos hacer otro tipo de reformas jurídicas que permitan consolidar este sistema. Lo importante es que, una vez que esté funcionando, ya no hay marcha atrás, porque va a ser mucho mejor que lo que tenemos en este momento”, dijo.

Al presentar los avances para concretar el Servicio Universal, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, destacó que con este plan el Gobierno mexicano alcanzará a garantizar este derecho.

Comentó que a partir de la credencialización, el plástico funcionará como identificación oficial para cualquier uso, es decir, ante trámites gubernamentales, privados, servicios básicos, entre otros, incluido el registro para los programas del Bienestar.

Señaló que reemplazará paulatinamente los carnets que otorgan los institutos de salud a sus derechohabientes y, más adelante, se convertirá en el “pase de entrada” al sistema de salud integral y universal que, se espera, esté listo en este sexenio.

Para enero de 2027 se tiene previsto el inicio de múltiples servicios para atender de manera oportuna diversos padecimientos y situaciones de salud que requieran priorizarse. Dentro del proyecto se prevé una atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización a toda persona que llegue a requerir este servicio.

También atenderá embarazos de alto riesgo y partos de emergencia; un plan de ‘Código infarto’, con servicios de hemodinamia; Código cerebro, para atender cualquier emergencia cerebrovascular; atención y diagnóstico para cáncer de mama; continuidad de tratamientos en padecimientos como insuficiencia renal, cáncer y trasplantes.

Otras acciones consideradas son la vacunación, en torno al plan universal y las consultas de atención primaria, para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.

Después de echar a andar esto se prevé que para el segundo semestre haya intercambio de servicios especializados como laboratorio, imagen y radioterapia.

En 2028 se alista el surtimiento universal de recetas médicas, consulta externa de especialidad y hospitalización referenciada, así como la atención de primer nivel.

Afirmó que todo este plan se acompañará de innovación, como el desarrollo de una aplicación móvil de servicio universal de salud, la cual contendrá, por ejemplo, la credencial digital de salud y se podrá consultar en tiempo real la derechohabiencia, además de las unidades de salud y hospitales disponibles.

Para 2027 se planea incorporar a la aplicación la posibilidad de solicitar citas, obtener información para servicios específicos, consultar el historial médico y expediente digital. También se contará con un seguimiento al programa de Salud Casa por Casa, donde adultos mayores podrán consultar qué médico y enfermera es el que los visita.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, comentó que el registro iniciará con los adultos mayores de 85 años, quienes deberán inscribirse entre el 13 y 30 de abril, de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Para esta ocasión, se comenzará en 21 localidades y se prevé el registro de dos millones de personas.

Para iniciar el trámite se deberá presentar identificación oficial con fotografía, CURP, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto.

MUESTRA de la credencial que se emitirá, tanto para adultos como para menores de edad. ı Foto: Especial