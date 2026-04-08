› Canciller simpatía

Y hablando de conquistas insospechadas, nos dicen que llamó bastante la atención la aceptación que tiene quien ha sido propuesto por el Gobierno para convertirse en el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. El joven funcionario, que está a un paso de convertirse en el timón de la política exterior mexicana en tiempos de agitación global, fue bien recibido ayer en el Senado de la República no sólo por legisladores de Morena, Verde o PT, sino por algunos miembros de bancadas opositoras. Por ahí se les vio regalando a Velasco una sonrisa, abrazos y hasta espaldarazos a priistas, panistas y emecistas. “Roberto Velasco es una persona que conocemos de tiempo atrás, reconocemos su trayectoria, no tenemos duda de sus capacidades”, dijo la senadora naranja Alejandra Barrales. Incluso cuando intentó verse crítica, se comenta, la senadora terminó por darle su voto de confianza. “Lo que sí ponemos sobre la mesa es un asunto de agenda, lo que tiene que ver con esta posición que ha adoptado el Gobierno con el tema de las desapariciones… nos parece que estará haciendo sus mejores esfuerzos para atender”, dijo, los llamados de los organismos internacionales.
