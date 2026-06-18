CSP reitera llamado vs nepotismo; Ariadna y Citlalli valorarán alianzas políticas, afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se abstuvo de emitir más comentarios respecto a la designación de candidaturas y alianzas que la 4T realizará rumbo a las elecciones de 2027, respecto de lo cual remarcó un llamado a no incurrir en nepotismo.

Ante la insistencia de algunos políticos por contender por alguna candidatura a algún cargo que actualmente ocupa algún familiar, la mandataria recordó que Morena cuenta con requisitos que todos los interesados en abanderar al partido deberán de cumplir.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum subrayó su rechazo a que algún puesto sea heredado a parientes en medio de un proceso electoral.

“Afortunadamente ya va a ser ley en el 2030, pero no estamos de acuerdo con que en el mismo puesto se herede a un familiar, aunque sea de elección popular”, comentó la Presidenta de México en conferencia en Palacio Nacional.

En cuanto al impacto que tendría una posible alianza única entre el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México -aliados de Morena-, comentó que es un asunto sobre el que no le corresponde comentar, porque la decisión será tomada por la dirigente del partido, Ariadna Montiel, y la secretaria de alianzas, Citlalli Hernández.

“Las decisiones son de ellos, ella como presidenta, su Comité Ejecutivo. No lo decide la Presidenta, ellas hacen -ellas digo por Citlalli, por Carolina que sigue de secretaria general- hacen sus propias evaluaciones, valoraciones”, dijo.

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