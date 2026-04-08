EU presume detención de 26 líderes criminales

Traslado de reos desde el Altiplano hacia Estados Unidos, el pasado 20 de enero.

El gobierno de Estados Unidos presumió la captura de 26 líderes de cárteles mexicanos durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump y colocó estas detenciones como eje central de su estrategia contra el narcotráfico, al asegurar que se trató de operadores de organizaciones con alcance internacional.

Desde Washington, el Departamento de Justicia presentó estas acciones como un resultado sin precedentes. La dependencia sostuvo que se trató de un “arresto histórico”, al destacar que las detenciones impactaron estructuras clave del crimen organizado que operaban en diversos países de la región.

El Dato: SEGÚN el Departamento de Justicia, varios de los detenidos podrían enfrentar cadena perpetua, aunque en algunos casos se establecieron acuerdos para evitar la pena de muerte.

Las autoridades estadounidenses reportaron la captura de un total de 93 integrantes de diversos grupos clasificados como Organizaciones Terroristas Extranjeras en lo que va de la administración, categoría que incluye a varios cárteles mexicanos. También afirmaron que esta nueva clasificación permitió ampliar el rango de persecución penal y cooperación internacional para este tipo de operativos.

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Entre los detenidos de grupos mexicanos, el desglose oficial identificó a 11 miembros del Cártel de Sinaloa (CDS), 11 de La Nueva Familia Michoacana, tres del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno del Cártel del Noreste.

Las detenciones también alcanzaron a otras estructuras criminales en América Latina y Estados Unidos. El informe estadounidense incluyó 45 arrestos de integrantes del Tren de Aragua, 15 del grupo Sureños, cuatro de Los Choneros, así como tres de la Mara Salvatrucha.

Especialistas en seguridad señalaron que este tipo de resultados responde a una estrategia centrada en objetivos de alto valor, aunque sus efectos resultan limitados en el mediano plazo. El analista en crimen organizado David Saucedo explicó que “la captura de líderes genera reacomodos internos que, en muchos casos, elevan la violencia en territorios donde operan estas organizaciones”.

Investigadores del programa de seguridad de México Evalúa advirtieron que el enfoque punitivo no logra desarticular las redes financieras ni logísticas. En sus diagnósticos, advirtieron que “mientras no se afecten las cadenas de suministro, el reemplazo de mandos ocurre con rapidez”.

Expertos en política de drogas recordaron que el mercado de opioides sintéticos mantiene una demanda sostenida en Estados Unidos. La académica Vanda Felbab-Brown ha señalado en diversos análisis que “los decomisos reflejan tanto capacidad operativa como la enorme escala del tráfico”, lo que impide asumir estos golpes como una reducción estructural del fenómeno.

A la par de las detenciones, el Departamento de Justicia también publicó cifras sobre decomisos relacionados con diversas sustancias sintéticas durante el mismo periodo. La institución afirmó que “está comprometida con retirar las drogas ilegales de nuestras calles”.

El mensaje aseguró que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) registró seis mil 334 arrestos vinculados con fentanilo.

Los agentes incautaron más de 56 millones de pastillas de esa sustancia, junto con cinco mil 834 kilogramos en polvo, equivalentes a 419 millones de dosis potencialmente letales.

A estas cifras se sumaron aseguramientos de otras sustancias. El reporte incluyó más de 1.2 millones de kilogramos de cocaína, 15 mil 281 kilogramos de heroína y 243 mil kilogramos de metanfetamina, lo que evidenció la dimensión del mercado ilícito en aquel país.

Colaboración binacional

Algunos de los capos mexicanos detenidos en EU.

Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Joaquín Guzmán López, líder de Los Chapitos.

Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

Abigael González Valencia, El Cuini, operador financiero del CJNG.

Servando Gómez Martínez, La Tuta, exlíder de La Familia Michoacana.

Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, fundador de Los Zetas.