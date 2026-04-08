› No quieren a Berdegué

Y nos hacen ver que muy rápido perdió gas la protesta de transportistas y agricultores, la cual al final ya no fue tan ruda como se había anunciado. Y además, las inconformidades que aquéllos han señalado serán revisadas en una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, nos dicen que ha llamado la atención que una condicionante de las organizaciones para echar a andar los diálogos es que no vaya a encabezarlas Julio Berdegué, secretario de Agricultura. La explicación que han dado, para establecer esa condición, de acuerdo con reportes periodísticos, es que ya han tenido montones de reuniones con él, en las que se han establecido acuerdos y minutas que no se han cumplido ni en tiempo ni en forma. En su lugar, piden que esté Carlos Augusto Morales, quien representa a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues sí, no trae Berdegué aceptación entre los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: Se reúne con senadores Perfilan ratificación de Velasco como canciller