Perfilan ratificación de Velasco como canciller

Miembros de la Jucopo en el Senado, ayer, al reunirse con Roberto Velasco (3° de izq. a der.).

Este miércoles, Roberto Velasco será ratificado por el pleno del Senado al frente de la Cancillería, luego de comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores.

La ruta de su validación al frente de la dependencia, a propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, inició el martes, cuando el funcionario sostuvo un encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, donde fue recibida la solicitud de su nombramiento por parte del Ejecutivo federal, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente.

El Dato: Este martes, Roberto Velasco planteó a los miembros de la Jucopo su disposición para fortalecer la política exterior de México con apoyo de la diplomacia parlamentaria.

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, calificó la reunión como un ejercicio que forma parte de las atribuciones del Senado en materia de política exterior.

“Fue una reunión de diálogo directo, abierto, sin ninguna cortapisa entre el canciller y los integrantes de la Junta de Coordinación Política”, subrayó.

El legislador explicó que este primer acercamiento se inscribe en el proceso formal de ratificación que establece el artículo 76 constitucional: “Le corresponde al Senado de la República, como lo establece también el artículo 76 constitucional, que comparezca ante la Comisión de Relaciones Exteriores, que se hagan las preguntas y la participación por parte del canciller y de las y los senadores; para que, después, pase al pleno para su ratificación”.

En el encuentro con legisladores, Roberto Velasco respaldó el rechazo del Gobierno mexicano al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, postura con la que coincidieron plenamente los senadores de Morena.

Al respecto, Mier Velazco refirió: “El informe del Comité no está ajustado a la realidad; está redefiniendo, incluso, el concepto de desaparición forzada en función de atribuirle una política del Estado, y eso es completamente alejado de la realidad”.

El coordinador de Morena abundó que el documento incurre en una interpretación que considera incorrecta: “No es una política del Estado mexicano y menos es una política generalizada. Es falso”.

Asimismo, cuestionó la activación del artículo 34 de la Convención para escalar el caso a la Asamblea General de la ONU: “Nosotros pensamos que es exagerado, cuando la propia convención establece que debe haber acercamiento y diálogo”.

El legislador defendió la actuación del Estado mexicano frente a la comunidad internacional, al recordar el papel del país en la adopción de dicho instrumento: “El primer país que dio su apoyo y que manifestó el respaldo a la convención es México, quien fue el único miembro que aceptó, de mutuo propio, que se hiciera una visita in situ. El resto de los países no lo aceptaron. Por eso nos sorprendió la manera en que fue redactado el informe”.

El legislador adelantó que profundizará en “otras aristas” del caso: “Yo mañana voy a ampliar en otra dimensión que tengo, más alejada del derecho internacional y más acercada al carácter político”.

Además, defendió que el Estado ha tomado medidas concretas para atender el fenómeno de desaparición: “El Gobierno mexicano y el Congreso han legislado, se han instrumentado adecuaciones al marco jurídico y se han realizado acciones concretas”, señaló, al referir, incluso, casos en los que ya hay responsables detenidos.