Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como titular de Relaciones Exteriores

Con 81 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, 30 en contra de PAN y PRI, y sin abstenciones, el Pleno del Senado de la República ratificó a Roberto Velasco como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, entre señalamientos de la oposición sobre la política exterior del gobierno y el manejo del tema de desapariciones forzadas en el país.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, justificó el voto en contra de su bancada al señalar que “no se trata de un asunto personal”, y reconoció que Velasco es “una persona bien formada” y “técnicamente competente”; sin embargo, subrayó que existe “una diferencia en un tema de fondo”.

El panista criticó la postura de la Cancillería frente al informe del Comité de la ONU sobre desaparición forzada: “La postura que ha asumido la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya con él al frente, respecto del informe de la Comisión de la ONU en materia de desaparición forzada es para nosotros inaceptable”.

Anaya acusó que el gobierno federal minimiza la gravedad del problema: “Miente el gobierno de Morena cuando dice que no hay una crisis de desaparecidos en nuestro país, por supuesto que hay una crisis”. Añadió que, mientras en el sexenio de Felipe Calderón había siete desapariciones diarias, “en este gobierno ha alcanzado hasta 40 desaparecidos por día”.

También sostuvo que existen casos de funcionarios implicados: “Son todos funcionarios de gobiernos de Morena que han sido vinculados a proceso (…) por el delito precisamente de desaparición forzada”, y advirtió que la situación refleja “tolerancia, negligencia” por parte del Estado.

En la misma línea, el coordinador del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que su partido no otorgaría “un cheque en blanco” al nuevo canciller y lanzó críticas a la política exterior reciente. “La política exterior en los últimos años ha sido pésima. No hay una relación cercana, fluida, de resultados, principalmente con nuestro vecino y socio comercial, que es Estados Unidos”, dijo.

Moreno cuestionó también la relación con otros países y bloques: “Con Canadá lo mismo (…) y no hay ningún solo resultado en este año”, además de señalar posturas “ambiguas” del gobierno mexicano en conflictos internacionales. “México necesita una cancillería profesional, fuerte, responsable, con peso político”, sostuvo.

En contraste, Morena defendió la ratificación de Velasco y el rumbo de la política exterior. El senador Francisco Chíguil argumentó que el mundo atraviesa una transformación profunda y que México debe actuar con firmeza y soberanía. “Estamos viviendo la construcción de un nuevo orden internacional”, afirmó.

El legislador subrayó que la política exterior mexicana debe guiarse por principios históricos: “Cuando Juárez afirma que ‘entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’, establece un principio de convivencia internacional basado en la igualdad soberana”.

Asimismo, destacó el perfil del nuevo canciller: “Presenta una formación académica sólida y una experiencia institucional relevante dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, y confió en que estará “a la altura de los desafíos” globales.

Tras su ratificación, Roberto Velasco asume s la conducción de la política exterior en un contexto de tensiones internacionales y cuestionamientos internos, con el respaldo de la mayoría oficialista y el rechazo de la oposición, que anticipa una vigilancia crítica sobre su desempeño.

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 8 de abril de 2026. https://t.co/GoZEuV4OeL — Senado de México (@senadomexicano) April 8, 2026

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FGR