Sheinbaum celebra tregua entre Irán y EU; ‘es algo bueno para el país, también’, afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la tregua a la que llegaron Estados Unidos e Irán y aseguró que esto también resulta benéfico para el país porque la situación llevó a que se redujeran los precios del petróleo.

Al arranque de su conferencia matutina, comentó que el cese del conflicto en el que se vio envuelto Medio Oriente es reconocido por todo el mundo.

“Yo creo que el mundo entero reconoce estas dos semanas que cedieron ayer entre Irán y Estados Unidos. Es algo bueno para el país también porque han bajado los precios del petróleo”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que todo el mundo se encuentra en búsqueda de la paz en todo los territorios.

“Creo que el mundo entero está buscando que haya paz entre Irán y el Medio Oriente y en el mundo entero”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Ayer martes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a menos de una hora de que venciera el plazo que había fijado para intensificar los ataques. La medida, difundida en su red Truth Social, quedó condicionada a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

“Basándome en conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir (…), acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas”, publicó el magnate. En el mismo mensaje, subrayó que la apertura del paso marítimo debe ser “completa, inmediata y segura”.

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FGR