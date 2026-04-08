Al extremo y tras amago mayor, Trump e Irán pactan tregua para reabrir Ormuz

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a menos de una hora de que venciera el plazo que había fijado para intensificar los ataques. La medida, difundida en su red Truth Social, quedó condicionada a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

“Basándome en conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir (…), acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas”, publicó el magnate. En el mismo mensaje, subrayó que la apertura del paso marítimo debe ser “completa, inmediata y segura”.

IRANÍES se reúnen después del alto al fuego, ayer ı Foto: Reuters

El Dato: Manifestantes progubernamentales en la capital de Irán gritaron hoy por la mañana: “¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a los que transigen!”.

El anuncio se produjo después de varios días de escalada en los que el propio republicano advirtió que “toda una civilización” podría ser destruida si no se cumplían sus exigencias. Donald Trump señaló que la decisión de pausar las operaciones respondió a avances en las negociaciones y a una propuesta presentada por Irán.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos (…) es una base viable sobre la cual negociar”, afirmó, al agregar que el periodo de dos semanas permitirá avanzar hacia un acuerdo definitivo. También sostuvo que “casi todos los puntos de contención del pasado han sido acordados” entre ambas partes.

Asimismo, el magnate descalificó una declaración del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán que proclamaba la victoria, y la calificó de “fraude”.

2 mil 076 iraníes han muerto en la ofensiva contra el país

CONDICIONES DE WASHINGTON. El acuerdo fue impulsado por la mediación de Pakistán. El primer ministro Shehbaz Sharif confirmó que la tregua entra en vigor de inmediato y que incluye distintos frentes del conflicto.

“Acojo con gran satisfacción este gesto sensato. Invito a sus delegaciones a Islamabad para continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo”, expresó el líder paquistaní en un mensaje público. Añadió que las conversaciones podrían celebrarse en los próximos días con el objetivo de resolver las disputas pendientes.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el Gobierno estadounidense evalúa la posibilidad de encuentros presenciales con representantes iraníes. “Hay conversaciones sobre negociaciones presenciales, pero nada es definitivo hasta que lo anuncie el presidente o la Casa Blanca”, declaró.

Mientras que funcionarios estadounidenses señalaron que la pausa en los ataques abre la posibilidad de avanzar en un entendimiento más amplio que ponga fin al conflicto. En tanto, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que Líbano no estaba incluido en el alto al fuego.

MANIFESTANTES forman cadena humana en central de Kazerun, ayer. ı Foto: Captura de video

RESPUESTA Y VICTORIA. Desde Teherán, el canciller Seyed Abbas Araghchi confirmó el alto al fuego y estableció las condiciones para su cumplimiento. “Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas”, indicó en un comunicado.

El funcionario precisó que durante el periodo de dos semanas el tránsito por el estrecho de Ormuz será posible

mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas. También expresó su agradecimiento a Pakistán por su papel en la mediación.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó que el acuerdo se alcanzó con base en su plan de 10 puntos y lo calificó como una “victoria”. En su comunicado, señaló que las negociaciones se desarrollarán en Islamabad y que el plazo inicial será de dos semanas, con posibilidad de extensión por acuerdo de las partes.

El organismo indicó que el plan contempla, entre otros aspectos, el paso regulado por el estrecho de Ormuz bajo coordinación iraní, así como el avance en otros temas que serán discutidos durante las conversaciones.

Asimismo, reiteró que las Fuerzas Armadas mantendrán su preparación durante este periodo. “Nuestras manos permanecen en el gatillo”, advirtió, al señalar que responderán ante cualquier acción en su contra.

Las autoridades iraníes también destacaron que el proceso de negociación se llevará a cabo bajo un contexto de desconfianza hacia Estados Unidos, por lo que insistieron en la necesidad de mantener la unidad interna durante el desarrollo de las conversaciones.

Plan propone cobro en estrecho

Por Redacción

UN ACUERDO de alto al fuego de dos semanas contempla permitir que Irán y Omán cobren tasas a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial donde históricamente no se aplicaban peajes.

De acuerdo con un funcionario involucrado en las negociaciones, Irán destinaría los recursos recaudados a la reconstrucción, mientras que no se precisó el uso que daría Omán. El estrecho, considerado una ruta marítima internacional, se ubica en aguas territoriales de ambos países.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán indicó que el paso estaría regulado bajo la coordinación de sus Fuerzas Armadas, lo que, según afirmó, otorgaría al país una posición económica y geopolítica relevante.

El canciller Seyed Abbas Araghchi señaló que durante este periodo el tránsito seguro será posible mediante coordinación militar y bajo ciertas limitaciones técnicas. También agradeció a autoridades de Pakistán por impulsar el cese de hostilidades.

Civiles forman cadenas humanas masivas

Por Redacción

MILES DE PERSONAS formaron cadenas humanas frente a centrales eléctricas y puentes en diversas ciudades de Irán como muestra de rechazo a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar estas infraestructuras si Teherán reabría el estrecho de Ormuz.

En Teherán, cientos de manifestantes se concentraron ante la central eléctrica Damavand, la mayor del país, donde portaron banderas nacionales y expresaron su rechazo a posibles bombardeos contra instalaciones estratégicas. Las imágenes difundidas por medios estatales evidenciaron un ambiente de movilización sostenida.

Una mujer sostiene un cartel, tras anuncio de pausa en guerra, ayer. ı Foto: Reuters

Las protestas se replicaron en varias regiones. En Kermanshah, grupos se congregaron frente a la planta de Bisotun con fotografías de líderes iraníes, mientras que en Tabriz y Qazvín también se registraron concentraciones en instalaciones energéticas. En Dezful, estudiantes formaron una cadena humana sobre un puente histórico de más de mil 700 años para simbolizar su defensa ante eventuales ataques.

Estas acciones formaron parte de una convocatoria oficial dirigida especialmente a jóvenes para proyectar un mensaje de unidad y resistencia frente a las amenazas externas.

Presión interna crece contra magnate

Por Redacción

REPUBLICANOS y demócratas de EU intensificaron sus críticas contra el presidente Donald Trump por las amenazas lanzadas hacia Irán, al advertir que su retórica podría escalar el conflicto y poner en riesgo la seguridad internacional.

El representante republicano, Nathaniel Moran, rechazó la posibilidad de “destruir toda una civilización” y pidió cautela en el uso del poder militar, al señalar que acciones de ese tipo contravienen los principios que históricamente han guiado a Estados Unidos.

El presidente de EU, Donald Trump, el 6 de abril pasado. ı Foto: AP

En la misma línea, la senadora Lisa Murkowski afirmó que ese discurso no puede justificarse como estrategia de negociación y advirtió que pone en peligro tanto a ciudadanos estadounidenses como a la estabilidad global.

Desde el Partido Demócrata, las críticas fueron más contundentes. Legisladores como Ed Markey, Shontel Brown, Julie Johnson, Ilhan Omar y Yassamin Ansari pidieron la destitución del magnate, al considerar sus declaraciones como irresponsables y peligrosas.

Las exigencias se extendieron a organizaciones civiles. La NAACP calificó el comportamiento del mandatario como alarmante, y sostuvo que representa una amenaza para el país, al exigir su remoción inmediata del cargo.

Israel ataca puentes, mientras que EU alcanza la isla de Jarg

Por Redacción

LAS FUERZAS de Defensa de Israel confirmaron ataques contra ocho puentes en distintas zonas de Irán, incluida Teherán, al asegurar que estas infraestructuras eran utilizadas para transportar armamento y equipo militar. La ofensiva también alcanzó Karaj, Tabriz, Kashan y Qom, en una operación que amplía el alcance de los bombardeos sobre territorio iraní.

Horas antes, autoridades de Irán denunciaron el impacto contra un puente en Kashan, que dejó al menos dos fallecidos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó la operación y afirmó que los objetivos incluyeron “vías férreas y puentes” empleados por la Guardia Revolucionaria para movilizar recursos.

El Tip: Irán incluyó en la versión persa del plan de 10 puntos la frase “aceptación del enriquecimiento” para su programa nuclear.

El Ejército israelí sostuvo que las acciones buscaban impedir el traslado de equipo militar y la ejecución de ataques

contra su territorio y otros países de Oriente Próximo. Añadió que se emplearon municiones de precisión y vigilancia aérea para reducir daños a la población civil. Israel también advirtió a la población iraní sobre el uso del transporte ferroviario.

Mientras que, la isla iraní de Jarg, principal terminal petrolera del país, fue atacada por fuerzas de Estados Unidos e Israel. Misiles lanzados desde aviones de combate y buques impactaron distintos puntos, que provocaron explosiones, según reportes de medios iraníes y estadounidenses.

La central eléctrica de Damavand en Irán, ayer. ı Foto: AP

38 días duró la guerra de EU e Israel contra Irán

Los bombardeos alcanzaron búnkeres, estaciones de radar y depósitos de munición, sin que se registrara despliegue de tropas terrestres. La ofensiva también incluyó objetivos industriales estratégicos.

Asimismo, en Mahshahr, el Complejo Petroquímico Fajr, sufrió daños en instalaciones vinculadas a la Compañía Petroquímica Amirkabir, mientras que en Arak un ataque contra una planta de aluminio provocó un incendio de gran magnitud. También se reportaron acciones contra una instalación petroquímica en Shiraz.

Los enfrentamientos se extendieron a otros frentes. Arabia Saudí informó haber interceptado siete misiles balísticos y cuatro drones lanzados por Irán, mientras que también se registraron ataques contra territorio israelí.

El conflicto ha dejado miles de muertos en la región desde su inicio, incluidos civiles y militares, y ha provocado desplazamientos masivos en Líbano.