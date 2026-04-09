¿Cuándo arranca el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud en Edomex?

Registro de la credencial del Servicio Universal de Salud en Edomex

Durante la primera etapa de registro para la credencial del Servicio Universal de Salud únicamente se tomará en cuenta a las y los adultos mayores de 85 años de edad o más, y a los cuidadores que acudan con ellos.

La credencial del Servicio Universal de Salud permite que las y los mexicanos puedan identificar su derechohabiencia, así como ubicar la unidad de salud más cercana para saber a dónde acudir para recibir atención médica.

Del 13 al 30 de abril se realizará el registro de las y los adultos mayores en los módulos instaurados en las ciudades de las 24 entidades que estén federalizadas al IMSS Bienestar.

TE RECOMENDAMOS: Prepara tus documentos Estos son los requisitos para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud

Registro de la credencial Universal de Salud ı Foto: Redes Sociales

Registro para la credencial del Servicio Universal de Salud en el Edomex

Debido a que esta etapa está dirigida únicamente a las ciudades de las 24 entidades que han federalizado los servicios de salud al esquema del IMSS Bienestar, de momento no está disponible para todo el Estado de México.

Las 24 ciudades en las que se realizará el registro son las siguientes:

Mexicali, Baja California La Paz, Baja California Sur Campeche, Campeche Colima, Colima Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Ciudad de México (16 Alcaldías) Chilpancingo, Guerrero Pachuca, Hidalgo Toluca, México Morelia, Michoacán Cuernavaca, Morelos Tepic, Nayarit Oaxaca, Oaxaca Puebla, Puebla Chetumal, Quintana Roo San Luis Potosí, San Luis Potosí Culiacán, Sinaloa Hermosillo, Sonora Villahermosa, Tabasco Cd. Victoria, Tamaulipas Tlaxcala, Tlaxcala Xalapa, Veracruz Mérida, Yucatán Zacatecas, Zacatecas

En el Estado de México se ubicarán 9 módulos distribuidos en Toluca, por lo que quienes quieran acudir a realizar su registro deben realizarlo conforme al calendario establecido.

Módulos de registro de la credencial del Servicio Universal de Salud en Edomex ı Foto: Captura de pantalla

Calendario de registro para la credencial del Servicio Universal de Salud

El calendario de registro es el siguiente:

Lunes 13 y 27 de abril: A, B

Martes 14 y 28 de abril: C

Miércoles 15 y 29 de abril: D, E, F

Jueves 16 y 30 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Sábado 18 de abril: Rezagados de la A hasta la L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S, T, U

Viernes 24 de abril: V, W, X, Y, Z

Sábado 25 de abril: Rezagados de la M a la Z

Calendario de registro para la credencial del Servicio Universal de Salud ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.