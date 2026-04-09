¿Dónde se tramita la credencial del Servicio Universal de Salud?

Registro de la credencial del Servicio Universal de Salud

La credencial del Servicio Universal de Salud permitirá que las personas que la tengan puedan identificar la derechohabiencia, así como la unidad de salud más cercana para acudir cuando requieran atención médica.

El registro para esta credencial se realizará a toda la población de las 32 entidades del país de manera gradual conforme al rango de edad, y comenzó a realizarse este mes.

Durante abril el registro está abierto únicamente para quienes tengan 85 años de edad o más, por lo que este grupo de población debe acudir a su módulo más cercano conforme a las fechas establecidas más cercanas.

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No olvides tus documentos para el registro de la credencial del Servicio Universal de Salud ı Foto: Captura de pantalla

Dónde tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud

Para poder realizar el trámite de la credencial del Servicio Universal de Salud se debe acudir a uno de los módulos o estaciones en los que se tomarán los datos con los documentos solicitados.

Este reistro se realizará de lunes a sábado en un horario de 09:00 a 17:00 horas conforme a las fechas establecidas, tomando en cuenta la primera letra del primer apellido de quien realice el trámite.

Los módulos o estaciones pueden ser ubicados en el mapa que se encuentra disponible en la página gob.mx/bienestar, y para conocer la ubicación solo se debe hacer lo siguiente:

Ingresar a la página web

Dar clic en el banner “Si tienes 85 años o más regístrate. Credencial Servicio Universal de Salud. Ubica tu módulo”

Dar clic en Selecciona tu Entidad para que se desplieguen las opciones, una vez que encuentres la entidad en la que resides debes dar clic

Dar clic en Selecciona tu Municipio para que se desplieguen las opciones, una vez que encuentres tu municipio debes dar clic

Dar clic en el recuadro de la opción reCAPTCHA No soy un robor

Dar clic en buscar

Cómo ubicar el módulo de registro de la credencial del Servicio Universal de Salud ı Foto: Captura de pantalla

Una vez realizado esto, la página te muestra el mapa de ubicación y las direcciones de los módulos que están disponibles en la entidad y municipio que seleccionaste.

Actualmente el proceso de credencialización se realizará únicamente en las ciudades federalizadas al IMSS Bienestar, por lo que es posible que no encuentres tu entidad o municipio en el mapa para ubicar los módulos de registro.

Este registro que se realizará durante abril se hará en 47 municipios de 24 entidades del país, incluyendo las 16 alcaldías de la capital; en donde se ubicarán 2 mil 59 módulos.

Cómo ubicar el módulo de registro de la credencial del Servicio Universal de Salud ı Foto: Captura de pantalla

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