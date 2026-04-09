‘Es aumentar infraestructura con financiamiento responsable’: CSP ante inquietud de Afores

Ante la inquietud que ha generado la reciente reforma a la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar sobre si implicará que el gobierno tome recursos de las Afores, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó que el objetivo es fortalecer el financiamiento por medio de esquemas responsables.

Durante su conferencia de prensa expresó su molestia con las críticas que reciben las reformas y proyectos que emprende el gobierno.

En este caso, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, el objetivo es fortalecer las obras en caminos, aeropuertos y otros puntos de relevancia para el país.

“Lo que propongamos siempre van a decir que no, que está mal. Que queremos endeudar más al país, que queremos utilizar las Afores… Se trata de aumentar la infraestructura en México en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en trenes de pasajeros, en trenes de carga, de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó la reciente presentación del plan para fomentar las inversiones mixtas, donde privados puedan inyectar capital para sacar adelante las obras de infraestructura, por medio de esquemas en los que el Estado mantenga el control, a fin de la conservación de la soberanía nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que este esquema ya se ha implementado desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar otras obras en Nayarit.

“Entonces, ¿qué queremos? Pues más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas y al mismo tiempo tener más conectado al país y al mismo tiempo generar empleos y al mismo tiempo, mejorar o avanzar en el desarrollo de México”, dijo.

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FGR