› Tunden a los naranjas

Nos dicen que este jueves las y los diputados emecistas amanecen sacudiéndose los cocolazos que les llovieron ayer en San Lázaro, después de que decidieron sumarse a la 4T para echar adelante el Plan B. Anoche, tras un acalorado debate, se soltaron varios miembros de la oposición a tachar a los del movimiento naranja de prestarse a los objetivos del oficialismo. Entre los reclamos destacó la intervención del legislador priista Carlos Mancilla: “¡Ya se les acabó la farsa!”, gritó en tribuna, desde donde lanzó improperios al dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, al que no bajó de “cobarde”. También le tocó al líder moral de ese partido, Dante Delgado, “impulsor original de este amasiato”, dijo, con los de Morena. “No son ciudadanos, son traidores. No son movimiento, son el nuevo narco-partido satélite del Gobierno”, soltó el encolerizado diputado, secundado por su líder, Alejandro Moreno, quien aprovechó también para cargar contra los naranjas, al señalarlos por negociar con los guindas “en lo oscurito” para, según él, “asestar un golpe al federalismo”.