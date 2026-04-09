...Y el Gobierno finaliza la reparación a las víctimas

El Gobierno de México informó la conclusión del proceso de reparación integral a las víctimas del accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, a la altura de Salina Cruz, Oaxaca.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que, desde el inicio de la emergencia, se asumió la responsabilidad del hecho y se colocó en el centro a las víctimas y sus familias, con un enfoque de atención directa, cercana y respetuosa.

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la dependencia coordinó un operativo interinstitucional en el que participaron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, así como instituciones de salud y el Gobierno de Oaxaca.

Este despliegue permitió brindar atención médica especializada, acompañamiento psicológico, asesoría y la integración de expedientes para garantizar la reparación del daño.

En total, 236 servidores públicos fueron movilizados para ofrecer atención personalizada a las víctimas y sus familias, tanto en distintas entidades del país como en el extranjero. Como resultado, el Gobierno federal aseguró que 100 por ciento de las personas que iniciaron el proceso fue atendida. Por motivos de privacidad, y a petición de las víctimas, no se revelaron los montos de las compensaciones.

Sin embargo, las indemnizaciones cumplieron con estándares nacionales e internacionales, al garantizar proporcionalidad, suficiencia y trato digno.

Las autoridades subrayaron que la reparación integral no se limitó a lo económico, sino que incluyó atención médica continua y seguimiento cercano, al reconocer el impacto del accidente en la vida de las personas afectadas.

Con ello, el Estado mexicano dio por concluido este proceso y reiteró su compromiso con la justicia, la verdad y la atención digna a las víctimas.