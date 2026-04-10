Cercanos a Taddei y exfuncionarios avanzan entre lista de aspirantes a consejeros electorales

Entre la lista de las más de 170 personas que avanzaron a la siguiente etapa del proceso con el que se elegirá a tres nuevos integrantes del Consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentran perfiles que llegaron a colaborar con la hoy presidenta de dicha instancia, Guadalupe Taddei Zavala, así como quienes llegaron a ocupar cargos públicos en instancias locales.

De acuerdo con el balance emitido por el Comité Técnico de Evaluación, de las 329 personas que presentaron el examen de conocimientos constitucionales, gubernamentales, electorales, derechos humanos, fiscalización y otros, 171 consiguieron los puntajes más altos y son quienes pasarán a la siguiente etapa de la valoración.

De estos, 87 son mujeres y 84 son hombres.

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Diputados lanzan convocatoria para renovar tres consejerías del INE ı Foto: Cámara de Diputados

Entre los nombres que avanzaron se encuentra Flavio Cienfuegos, quién fue jefe de oficina de Taddei Zavala; también avanzó Jesús Octavio García, que se desempeña como director de administración del instituto.

Este segundo se encuentra envuelto en señalamientos desde inicios de este año, debido a que antes de ser nombrado en el cargo ya mencionado fungió como proveedor de materiales electorales para el INE, lo que llevó a que desde espacios, como el poder legislativo, se exigiera el esclarecimiento acerca de su nombramiento.

Otros perfiles son Roberto Carlos Félix López y Sara Pérez Rojas, igualmente vinculados a la presidenta del Consejo del INE.

Con 99 puntos en el examen, Arturo Manuel Chávez, que en octubre del año pasado fue designado titular de Talleres Gráficos de México, pero que también se desempeñó dentro de la secretaría de finanzas de la Ciudad de México, cuando la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo era Jefa de Gobierno.

En inicio la lista de perfiles que avanzaron se compuso de 164 personas, 82 mujeres y 82 hombres, sin embargo se amplió el listado a causa de los empates en la calificación que se dieron en algunos casos.

“Que a fin de asegurar condiciones de igualdad y no discriminación, y derivado de los empates registrados en la calificación correspondiente al límite inferior del acceso, el comité determinó incluir a todas las personas que se encuentran en dicho supuesto, evitando así cualquier exclusión injustificada”, se lee en el acuerdo.

Sesión del Consejo General del INE ı Foto: INE

La tercera etapa del proceso se llevará a cabo a partir de ese 10 y hasta el 12 de abril, periodo dentro del cual el comité se encargará de revisar la idoneidad de los aspirantes conforme a su currículum vitae y los documentos de soporte que hicieron llegar, lo cual representará 40 por ciento; la exposición de motivos, 30 por ciento, y el ensayo otro 30 por ciento.

Asimismo se evaluará el expediente conforme criterios como la independencia y la trayectoria profesional; los logros y participación en materia democrática; principios democráticos, de género y de inclusión, vocación para el servicio público, claridad y calidad de la expresión escrita, entre otros.

Concluida esta etapa, el comité deberá elegir a un máximo de 100 perfiles con la mejor calificación que avanzarán hacia el periodo de las entrevistas, las cuales se prevé sean realizadas al interior de la Cámara de Diputados entre el 14 y el 16 de abril.

Para esta etapa se contempla grabar y hacer públicas cada una de las entrevistas a fin de que se le dé máxima publicidad al proceso.

A partir de los resultados que obtengan en estos pasos, el comité técnico de evaluación conformará listas de cinco integrantes por cada uno de los tres cargos vacantes dentro del Consejo General del INE.

Dichos quintetas deberán de ser entregadas máximo el 20 de abril ante la junta de coordinación política de San Lázaro.

Dicho órgano legislativo tendrá como plazo el 22 de abril para rendir ante la mesa directiva de la cámara de diputados una propuesta de tres candidatos que elijan entre las listas recibidas.

La propuesta deberá de ser sometida ante el pleno para que este sea el que determine quiénes ocuparán los cargos durante los próximos 9 años.

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MSL