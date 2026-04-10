› Piden apoyo a Interpol por Aureoles

El gobierno de Michoacán sigue con la mira puesta en el exmandatario estatal Silvano Aureoles, pues ayer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla solicitó a la Fiscalía General de la República gestionar ante la Interpol una ficha roja contra Aureoles Conejo. ‘’Es prioridad que se haga justicia a todo el pueblo de Michoacán. Escapó con ayuda de la delincuencia organizada. Se sabe que lo más probable es que esté fuera del país’’, aseveró Bedolla. Y es que el fiscal de esa entidad, Carlos Torres Piña, asegura que el exgobernador ya no se encuentra en México, pues escapó al extranjero con ayuda de un grupo criminal y ahora está en Estados Unidos. Bedolla también recordó que hay una orden de captura concedida por un juez penal de Michoacán que está relacionada con la masacre de Arantepacua del 5 de abril de 2017. Además, Aureoles también está señalado por los delitos de abuso de autoridad, tortura y fraude millonario durante su adminstración. Veremos.