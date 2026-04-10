Sheinbaum: Con Plan B ‘abajo los privilegios, arriba los recursos del pueblo’

Al ratificar que el Plan B de reforma electoral cumplió los requisitos para poder entrar en vigor dentro de los próximos días, la presidenta Claudia sheinbaum Pardo subrayó que esto significa un combate a los privilegios de quienes trabajan en el servicio público, en beneficio de la población.

“A partir de la publicación del plan b, reciben una pensión de la mitad de lo que gana el presidente de la república. Es decir, abajo los privilegios, arriba los recursos para el pueblo de México. Y es que no solo se trata de reformas, se continúa con nuestra historia de lucha, la historia de lucha del pueblo de México”, exclamó.

Plan B aprobado. ¡Abajo los privilegios! pic.twitter.com/Z1yLPj5Lgt — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

Sus declaraciones fueron parte del mensaje ofrecido en el 107 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata, realizado en el Estado de Morelos a donde acudió este viernes.

La mandataria comentó que el objetivo ha sido no traicionar a quienes han entregado su vida por conseguir un país con más justicia, como, refirió, lo hizo Zapata.

“Se trata de no traicionar la memoria de quienes dieron todo por un México más justo, se trata de estar a la altura del legado que nos fue heredado. Que la memoria de Emiliano Zapata no sea un recuerdo distante, sino una presencia viva que nos acompañe todos los días”, expresó.

Hacia el final de su mensaje, la jefa del Poder Ejecutivo Federal llamó a evitar el conformismo y trabajar por el futuro.

En medio de un contexto internacional que se mantiene convulso y en el que desde el extranjero, particularmente Estados Unidos, se han manifestado intenciones de intervenir en el territorio nacional coma reiteró la postura de que la soberanía no está en negociación.

“Que su ejemplo nos obligue a no conformarnos, a no rendirnos, a no olvidar de dónde venimos ni hacia dónde queremos ir. Que su vida nos inspire, que su sacrificio nos comprometa, que su nombre nos recuerde siempre, que la dignidad y la soberanía no se negocian, y que la justicia social siempre prevalezca”, dijo.

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MSL